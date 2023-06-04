МИД Турции возглавил экс-глава разведки, который участвовал в переговорах об обмене военных с Азовстали

4 июня, 11:26
Поделиться:
Хакан Фидан (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Хакан Фидан (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Новым министром иностранных дел Турции стал экс-руководитель турецкой разведки, бывший советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Хакан Фидан, ранее он принимал участие в переговорах касательно обмена военных с Азовстали.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Фидан назначен новым министром иностранных дел вместо Мевлюта Чавушоглу, занимавшего эту должность с 2014 года.

Ранее принимал участие в переговорах касательно обмена военных с Азовстали. Об этом заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

Видео дня

«Я общаюсь с советником господина Эрдогана Ибрагимом Калином, и мы вместе с господином Будановым практически каждую неделю общаемся с руководителем разведки, с господином Хаканом (Хакан Фидан — ред)», — сказал Ермак в сентябре 2022 года.

В воскресенье, 28 мая, в Турции состоялся второй тур выборов президента. Победу одержал действующий руководитель страны Реджеп Эрдоган, получив более 52% голосов. Его оппонент, лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал почти 48% голосов.

Кемаль Кылычдароглу заявил, что выборы президента 2023 года были «самыми несправедливыми за последние годы».

В то же время он поблагодарил избирателей в Турции, которые «защищали урны для голосования и боролись с этим аморальным и незаконным давлением».

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Турция обмен пленными Азовсталь

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X