МИД Турции возглавил экс-глава разведки, который участвовал в переговорах об обмене военных с Азовстали 4 июня, 11:26 Хакан Фидан (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Новым министром иностранных дел Турции стал экс-руководитель турецкой разведки, бывший советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Хакан Фидан, ранее он принимал участие в переговорах касательно обмена военных с Азовстали.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Фидан назначен новым министром иностранных дел вместо Мевлюта Чавушоглу, занимавшего эту должность с 2014 года.

Ранее принимал участие в переговорах касательно обмена военных с Азовстали. Об этом заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

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«Я общаюсь с советником господина Эрдогана Ибрагимом Калином, и мы вместе с господином Будановым практически каждую неделю общаемся с руководителем разведки, с господином Хаканом (Хакан Фидан — ред)», — сказал Ермак в сентябре 2022 года.



В воскресенье, 28 мая, в Турции состоялся второй тур выборов президента. Победу одержал действующий руководитель страны Реджеп Эрдоган, получив более 52% голосов. Его оппонент, лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал почти 48% голосов.

Кемаль Кылычдароглу заявил, что выборы президента 2023 года были «самыми несправедливыми за последние годы».

В то же время он поблагодарил избирателей в Турции, которые «защищали урны для голосования и боролись с этим аморальным и незаконным давлением».