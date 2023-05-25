Высокотоксичное и нестабильное топливо. Специалист рассказал важные детали о старых ракетах, которые враг запускает с Каспийского моря 25 мая, 19:17 Противокорабельная ракета Х-22, которую россияне используют во время обстрелов Украины, заправляется настолько нестабильным топливом, что боеприпас во время пуска может не сработать и упасть, уверяет Михаил Жирохов (Фото:DR)

Военный эксперт рассказал NV, почему самолеты стратегической авиации РФ во время ракетных обстрелов Украины делают пуски из района Каспийского моря.

В интервью NV Михаил Жирохов, военный эксперт и исследователь истории авиации, объяснил ракетные пуски из района Каспийского моря на примере противокорабельной ракеты Х-22, которую применяет враг во время обстрелов.

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Так, Х-22 — это очень старая ракета, в которой используется жидкое ракетное топливо. В то же время оно настолько высокотоксичное, что во время заправки ракеты перед ее применением техники должны надевать общевойсковой защитный комплект с противогазом. К тому же это ракетное топливо нестабильно.

«Больше всего отказов ракет происходит именно во время пусков, — объясняет эксперт, — То есть, проще говоря, у Х-22 может не завестись двигатель». Именно поэтому россияне и вынуждены делать пуски этих ракет либо из Астраханской области над полигоном, где нет людей, либо над Каспийским морем.

«И таким образом пытаются минимизировать для себя вред, потому что если во время пуска ракета не сработает, то упадет или на безлюдный полигон, или в воду и не взорвется, ведь без срабатывания двигателя боевая часть ракеты не взорвется», — говорит Жирохов.

Инфографика: NV

Напомним, после того, как план России погрузить Украину в блэкаут путем массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре потерпел фиаско, враг изменил тактику. Теперь российская армия едва ли не каждую ночь проводит демонстративные массированные взлеты стратегических бомбардировщиков, которые наносят комбинированные удары малым количеством крылатых ракет разных типов. Изменились и цели, по которым враг пытается наносить свои удары.

Полную версию интервью с Михаилом Жироховым о стратегической авиации врага читайте здесь.