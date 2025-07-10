Скандальный польский евродепутат Браун отрицает существование газовых камер в концлагере Аушвиц

Польский ультраправый депутат Гжегож Браун отрицает существование газовых камер в концлагере Аушвиц-Биркенау в Польше, за это дело уже взялись правоохранители. Об этом в четверг, 10 июля, сообщает RMF 24 .

«Скандальное и лицемерное заявление Гжегожа Брауна, в котором он отрицает существование газовых камер в концентрационном лагере Освенцим, является не только актом отрицания — преступлением, преследуемым по польскому законодательству. Это также акт оскорбления памяти жертв», — заявил директор Государственного музея Освенцим-Биркенау.

Прокуратура одного из районов в Варшаве объявила, что «проводит расследование в связи с отрицанием Гжегожем Брауном нацистских преступлений, совершенных в концлагере Аушвиц, во время радиопередачи». Такие действия предусмотрены статьей 55 Закона об Институте национальной памяти.

«Тот, кто публично и вопреки фактам отрицает преступление, подлежит наказанию в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет» — говорится в их сообщении.

Издание добавило, что ранее 10 июля в радиоэфире Гжегож Браун поставил под сомнение существование газовых камер, назвав это «фейком».

6 мая Европейский парламент снял иммунитет с ультраправого польского евродепутата и кандидата в президенты Польши Гжегожа Брауна по просьбе прокуратуры страны.

Соответствующее решение в Брюсселе приняли из-за инцидента, который произошел еще в декабре 2023 года. Тогда Браун после торжественного зажжения свечей на ханукальной меноре в польском Сейме демонстративно потушил с помощью огнетушителя.

6 мая Браун устроил дебош в здании Министерства промышленности Польши — сорвал флаг Европейского Союза и вытер об него ноги.