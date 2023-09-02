Указывает на коррумпированных чиновников. В Гватемале избранный президент заявил о «государственном перевороте» со стороны органов власти 2 сентября, 22:35 Избранный президент Гватемалы Бернардо Аревало (Фото:Cristina Chiquin/Reuters)

Избранный президент Гватемалы Бернардо Аревало провел пресс-конференцию, где заявил о «длительном перевороте» из-за действий госучреждений. Они, по его мнению, мешают вступить в свою должность.

«Есть группа коррумпированных политиков и чиновников, которые отказываются принять этот результат (результат выборов — ред.) и запустила план нарушения конституционного порядка и нарушения демократии», — сказал Аревало на пресс-конференции, цитирует его слова France24.

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По его мнению, именно такие действия являются «государственным переворотом», которому способствуют институты, которые должны «гарантировать справедливость в нашей стране».

Сам 64-летний Аревало победил во втором туре президентских выборов в Гватемале, который состоялся 20 августа. Левоцентристский политик, который является лидером политической партии Семилла, набрал 58%. Одним из ключевых лозунгов кампании была борьба с коррупцией и взяточничеством.

Однако после первого тура выборов, который состоялся 25 июня, судья избирательного трибунала Фреди Орельяна по просьбе прокурора Рафаэля Курручиче приказал избирательному трибуналу приостановить деятельность движения Семилла. Прокуратура считает, что при регистрации движения в качестве политической партии произошли «возможные нарушения».

Политические аналитики считают, что именно лозунги Аревало о борьбе со взятками и коррупцией в государстве вызвали беспокойство коррумпированной элиты Гватемалы.