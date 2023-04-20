«В Кремле много микротрещин». Российские элиты становятся все более депрессивными — ГУР

20 апреля, 15:02
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В Кремле много «микротрещин», считают в ГУР (Фото:REUTERS / Evgenia Novozhenina)

В Кремле много «микротрещин», считают в ГУР (Фото:REUTERS / Evgenia Novozhenina)

В украинской разведке отмечают, что в Кремле сейчас «много микротрещин», которые будут только расширяться. Настроения военно-политической элиты России отражают в частности заявления главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, недавно предлагавшего закончить войну против Украины.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он отмечает, что население РФ еще удается убеждать поддерживать войну.

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«Российская пропаганда на внутреннем рынке остается эффективной и в принципе Соловьев и Скабеева действительно могут завтра заявить рядовому Ванюшке, что мы победили, причем еще позавчера», — говорит Юсов.

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А вот среди элит царят все более депрессивные настроения.

"В конце концов, Пригожин говорит не только от своего имени , но и от имени своих партнеров и патронов в пределах Кремля. И так, настроения среди военно-политической элиты, среди бизнес-элиты в России объективно становятся все более депрессивными, потому что стратегическое поражение Россия уже потерпела. Ни одна из поставленных целей не достигнута и это означает, что и для самой России и российской элиты окончание должно быть как можно скорее", — подчеркнул он.

Представитель украинской разведки добавил, что в Кремле сейчас «много микротрещин и они будут развиваться».

https://www.youtube.com/watch?v=ZicqfHHGKVo&ab_channel=%D0%9C%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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Недавно главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин призвал российские власти «поставить жирную точку» в войне против Украины и объявить об окончании так называемой «СВО», сконцентрировавшись на том, чтобы закрепиться на уже оккупированных территориях Украины.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Владимир Путин Кремль Российская элита Политические элиты Режим Путина Украинская разведка ГУР Война России против Украины Кремль переворот

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