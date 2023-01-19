«Вопрос его выживания». Пригожин стремится любой ценой усилить свое влияние в Кремле — ГУР 19 января, 11:58 Евгений Пригожин пытается конкурировать с минобороны РФ (Фото:chita.ru)

Военный преступник и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин стремится во что бы то ни стало максимально усилить свое влияние в окружении российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

По его словам, именно с этим связаны все усилия главаря вагнеровцев по захвату Бахмута Донецкой области, которые никак не увенчаются успехом.

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Черняк объяснил, что из-за множества военных преступлений его наемников в Сирии и странах Африки никто из представителей западных стран не хочет иметь с Пригожиным никаких дел, и все, что ему остается, укреплять свои позиции в самой РФ.

«Он стал токсичным лицом для всего цивилизованного мира. Потому и сконцентрировал свои усилия на войне, чтобы вместе со своими людьми быть на главных позициях в окружении Путина. Это шаги для его выживания — усиление позиций, а затем занятие высоких должностей», — заявил представитель ГУР.

При этом главным конкурентом Пригожина в борьбе за место в кремлевском режиме является руководство минобороны РФ, с которым он не может поделить те незначительные тактические успехи, которых оккупантам иногда удается достичь ценой колоссальных потерь в технике и живой силе.