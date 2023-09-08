ГУР определило российские стратегические объекты, которые подлежать уничтожению — Скибицкий 8 сентября, 20:27 Вадим Скибицкий (Фото:Скриншот/UkraineMediaCenter/Facebook)

Главное управление разведки Минобороны Украины определило список подлежащих уничтожению стратегических объектов России.

Об этом сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

«Мы работаем методически, определяем наиболее критические цели и наиболее критические объекты для самой России. Это объекты военные, объекты оборонно-военного комплекса, обеспечивающие изготовление ракет, беспилотников. Поэтому целей у нас много», — сказал он.

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Скибицкий добавил, что все российские объекты пронумерованы, определены по иерархии и определено их значение.



Представитель ГУР добавил, что украинские силы целенаправленно уничтожают их для того, чтобы снизить потенциал РФ. Также ВСУ хотят «достичь эффекта домино», когда уничтожение одного предприятия приведет к тому, что другие, которые связаны с ним, перестанут производить военную продукцию.



Представитель ГУР добавил, что украинские силы используют для этих целей все средства, которые есть у Украины: беспилотники, ракетные системы, агентурные единицы, действующие в том числе на территории РФ.