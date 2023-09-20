Кадыров еще жив, но его состояние уже влияет на безопасность режима Путина — украинская разведка 20 сентября, 16:34 Встреча Владимира Путина и Рамзана Кадырова 13 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

По данным украинской разведка, марионетка Кремля Рамзан Кадыров пока жив, но его состояние тяжелое. Эта ситуация уже влияет на режим российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Миниобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«К сожалению, дон. Пока жив, дон. Нет подтверждения о смерти», — сказал Юсов.

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Представитель ГУР добавил, что состояние здоровья так называемого «главы Чечни» тяжелое.

«Это уже влияет на политические режимы и в целом архитектуру и безопасность режима Путина», — заявил Юсов.

19 сентября в Сети начала распространяться информация о якобы смерти Кадырова. Некоторые Telegram-каналы сообщали, что о смерти Кадырова сообщил российско-израильский бизнесмен Леонид Невзлин.

Ранее в чеченских Telegram-каналах начала распространяться неподтвержденная информация о том, что Кадыров «находится в коме».

Чеченский оппозиционер и правозащитник Абубакар Янгулбаев, который находится в вынужденной эмиграции, написал, что Кадыров умер. Этого пока что никто не подтвердил.