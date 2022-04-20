Южная Корея отправила в Украину 20 тонн дополнительной гуманитарной помощи

20 апреля, 07:26
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Помощь отправлена по запросу из Украины (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Помощь отправлена по запросу из Украины (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

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Южная Корея 19 апреля направило в Украину около 20 тонн дополнительной гуманитарной помощи.

Как сообщает МИД Республики, данная поставка — часть пакета гуманитарной помощи на сумму 30 млн долларов, объявленного правительством.

Отмечается, она является дополнением к пакету на 10 млн долларов, отправленному в марте, говорится в пресс-релизе министерства.

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В состав поставки входят автоматические дефибрилляторы, аппараты ИВЛ и аптечки, которые были отправлены по запросу из Украины.

Южная Корея также рассматривает возможность дополнительной поддержки, говорится в сообщении министерства.

Ранее Южная Корея предоставила Украине дополнительную военную нелетальную помощь в 1,6 млн долларов

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Южная Корея Гуманитарная помощь Война России против Украины

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