Губернатор заявил о якобы сбитии «украинского дрона» в Брянской области 26 августа, 23:24 В Брянской области страны-агрессора сбили якобы «украинский» беспилотник (Фото:newsorel.ru)

Вечером в субботу, 26 августа, губернатор Брянской области страны-агрессора Александр Богомаз заявил, что российские силы ПВО якобы сбили украинский «беспилотник».

Об этом он написал в своем Telegram.

По мнению местного губернатора, неизвестный БПЛА, который якобы является украинским, был сбит над Трубчевским районом и якобы упал «в поле».

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Богомаз добавил, что пострадавших нет, а оперативные службы работают на месте происшествия.

В ночь на 26 августа Минобороны страны-агрессора сообщило, что около 03:00 по местному времени силы ПВО сбили якобы «украинский» беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области.