Ближайший соратник Гиркина. В Москве возле здания суда задержали Губарева 21 июля, 20:21 Павел Губарев (Фото:Игорь Стрелков / Telegram)

В пятницу, 21 июля, возле здания российского Мещанского суда задержали ближайшего соратника Игоря Стрелкова (Гиркина) — Павла Губарева.

Об этом сообщил сам Гиркин в своем Telegram-канале.

Российские Telegram-каналы также публикуют кадры с места инцидента. На них видно, как военный преступник собрал митинг возле здания суда. Несколько десятков людей стояли с плакатами и кричали Свободу Стрелкову. В это время Губарев выступал с микрофоном, затем его речь прервали силовики.

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Губарева сопроводили к полицейской машине и увезли.

Павел Губарев — один из первых лидеров российских оккупантов в Донецкой области.

В пятницу, 21 июля, российский суд решил арестовать военного преступника Игоря Стрелкова (Гиркина) на два месяца — до 18 сентября.

Обвинение строилось на основании двух постов Гиркина в Telegram. В одном он рассуждал о потенциальной сдаче Крыма российскими войсками, в другом — о невыплате зарплаты военным. Его обвиняют в призывах к экстремизму. Террористу и военному преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Гиркин сейчас находится в международном розыске по делу об уничтожении малазийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. В отношении него был вынесен приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы.



Российский террорист Игорь Гиркин публично критиковал диктатора Владимира Путина.

Например, он усомнился в дееспособности главы кремлевского режима, сравнив его с «мумией».

«По поведению Путина… Лично у меня возникает вопрос, а есть ли Путин? Ну как? Верховный главнокомандующий самоустранился от боевых действий. Лица из его ближайшего окружения открыто дерутся между собой, и подрывают устойчивость фронта своими действиями, а он никак не реагирует. А он где вообще?», — поинтересовался военный преступник.