Гуайдо: Гуманитарная помощь прибудет в Венесуэлу 23 февраля Вчера, 21:02 169 Цей матеріал також доступний українською EPA Хуан Гуайдо собрал митинг сторонников оппозиции EPA

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что иностранная гуманитарная помощь прибудет в страну 23 февраля.

Об этом он заявил во вторник, 12 февраля, во время митинга сторонников оппозиции в Каракасе, передает Reuters.

Акции протеста против режима Николаса Мадуро возобновились спустя три недели после того, как когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо обвинил Мадуро в узурпации власти и, согласно Конституции, вступил в должность временного президента.

Выступая на митинге, Гуайдо заявил, что вооруженные силы, которые поддерживают Мадуро, должны обеспечить беспрепятственный въезд для гуманитарного конвоя.

Оппозиция настаивает, что гуманитарная помощь, предоставленная США, включает продукты питания и лекарства для жителей Венесуэлы, переживающей острый социально-экономический кризис.

Мадуро заблокировал въезд в страну грузовиков с гуманитарной помощью, назвав ее частью американского шоу, организованного для свержения его правительства.