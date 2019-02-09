Гуайдо допустил применение военной силы против правительства Мадуро Сегодня, 03:58 26 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Гуайдо также прокомментировал позиции РФ и Китая ЕРА

Лидер парламента и оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что не исключает возможность иностранной интервенции для смещения действующего правительства президента Николаса Мадуро.

Об этом передает The Wall Street Journal.

"Может потребоваться достаточное давление, чтобы заставить его уйти. Военная операция, возможно, является наиболее эффективной формой такого давления, правда, это не та форма, на которую мы надеемся и рассчитываем", - заявил Гуайдо.

Он уверен, что Мадуро не отдаст власть по собственной инициативе, так как "прибрал к рукам конституцию".

Гуайдо также заявил, что Россия и Китай защищают в Венесуэле свои инвестиции, а не президента Николаса Мадуро.

Ранее, Мадуро раскритиковал признание странами ЕС Хуана Гуайдо в качестве временного президента страны.

4 февраля Германия, Великобритания, Франция, Испания, а также Швеция, Чехия и Финляндия признали оппозиционного лидера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Такое решение было обусловлено отказом Николаса Мадуро назначить новые президентские выборы в течение установленного 8-дневного срока.

23 января лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом охваченной экономическим кризисом Венесуэлы.

Николас Мадуро, которого Россия считает легитимным президентом, заявил о попытке государственного переворота.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки американских военных в Венесуэлу. Он отметил, что это является “одним из вариантов”, но не уточнил, в каком случае он может пойти на такой шаг.