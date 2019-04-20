Гуайдо анонсировал финальный этап операции по свержению Мадуро Сегодня, 00:41 1397 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Manaure Quintero Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо REUTERS/Manaure Quintero

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо анонсировал на 1 мая начало финальной стадии операции Свобода, целью которой является свержение президента Николаса Мадуро.

"1 мая мы начнем финальную фазу Операции Свобода. Время настало! Нужно готовиться к тому, чтобы сделать последнее усилие и добиться прекращения узурпации власти", - заявил Гуайдо.

Este #1M activaremos la fase definitiva de la #OperaciónLibertad con la movilización más grande que hayamos tenido en nuestra Historia.



¡Llegó la hora! A prepararnos para ejecutar las acciones definitivas hasta cesar la usurpación.#VamosConTodo1M pic.twitter.com/Tblw2Mf0PH 19 апреля 2019 г.

В начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя"исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на президента Николаса Мадуро.

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.