Путин заявил, что РФ «не нужно» наносить ядерный удар по Украине, и рассказал о поручении Шойгу говорить про «грязную бомбу»

27 октября, 19:08
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Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Российский диктатор Владимир Путин сказал, что сам поручил своему министру обороны Сергею Шойгу в разговорах с коллегами распространять фейк о «грязной бомбе», которую якобы «создает Украина».

Во время выступления в дискуссионном клубе Валдай в четверг, 27 октября, где Путин активно транслировал свои псевдоисторические идеи, ложные обвинения и штампы российской пропаганды, он заявил, что стране-террористу РФ «не нужно» наносить ядерный удар по Украине и что в этом «смысла нет никакого — ни политического, ни военного». Глава кремлевского режима также утверждает, что в Киеве «делают все для того, чтобы замести следы этой подготовки».

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«Это я дал указание Шойгу прозвонить всего его коллег и проинформировать об этом. Мы не можем проходить мимо таких вещей», — заявил диктатор.

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23 октября глава минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Шойгу выражал «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы». Позже Шойгу звонил министрам Китая и Индии и также распространял фейк о «грязной бомбе».

В Офисе президента и МИД Украины отвергли лживые обвинения Шойгу. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, и тот согласился направить экспертов на украинские мирные объекты, где, согласно фейкам российской пропаганды, разрабатывают «грязную бомбу».

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Партнеры Украины подчеркнули, что не верят российским фейкам, но выразили обеспокоенность, что это может быть подготовкой РФ к «операции под чужим флагом».

https://www.youtube.com/embed/1BYtoA84h9s
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Путин Сергей Шойгу Фейк Российская пропаганда Война России против Украины грязная бомба

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