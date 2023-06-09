Власти Грузии заявили, что не помогают РФ обходить санкции 9 июня, 02:51 В правительстве Грузии заявили, что не помогают России (Фото:new_dosh/Twitter)

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что власти страны не помогают России обходить санкции, которые были введены из-за войны.



Об этом сообщает Грузия Online.



«Грузия никому не помогает обходить санкции. Ни один из фактов не подтвердился. Исключено, чтобы Грузия помогала, наоборот, много раз было показано, что Грузия не помогает кому-то обойти санкции, а помогает их обеспечить. Это должно быть в интересах каждого», — заявил Брегадзе.



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Он также подчеркнул, что положительно оценивает решение кремлевского диктатора Владимира Путина возобновить авиасообщение с Грузией.

«Когда гражданину Грузии станет проще приехать в Грузию, он сэкономит финансовые средства и время. Мы не видим в этом ничего плохого. Другого контекста с нашей стороны нет», — заявил Брегадзе.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину Грузия заняла нейтральную позицию, отказавшись ввести санкции против кремлевского режима и предоставить Киеву военную помощь. Вместе с тем Тбилиси оказывает гуманитарную поддержку и принял украинских беженцев.

Однако Грузия также стала страной, куда массово въезжали россияне после объявления в РФ мобилизации в сентябре 2022 года.

10 мая российский диктатор Владимир Путин неожиданно отменил визовый режим для граждан Грузии, а также разрешил прямые авиарейсы в страну.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией отмену Россией многолетнего визового режима для граждан Грузии и запрета на авиасообщение.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что считает положительным заявления кремлевского диктатора Владимира Путина об отмене виз для грузин и возобновлении авиарейсов.

19 мая в Тбилиси приземлился первый самолет из Москвы, это вызвало протесты.