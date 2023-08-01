Акция против лайнера с россиянами. Стало известно, в чем обвиняют задержанную в Грузии украинку 1 августа, 15:38 Украинку Марину Чобанян задержали во время акции протеста в Батуми (Фото:Скриншот видео Эхо Кавказа/Telegram)

37-летнюю гражданку Украины Марину Чобанян, которую задержали 31 июля на акции протеста против прибытия круизного лайнера с россиянами Astoria Grande в Грузии, обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении правоохранителям.

Об этом сообщила адвокат украинки Нино Иремадзе для проекта Радио Свобода Ты как?

Иремадзе заявила, что сейчас Чобанян находится в изоляторе временного содержания в городе Озургети. А обвиняемая рассказала ей, что не препятствовала действиям правоохранителей. В то же время полиция применила против женщины физическую силу.

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По словам адвоката, украинка лишь снимала акцию протеста.

Иремадзе также отметила, что виделась с Чобонян в изоляторе, однако она не имела возможности идентифицировать физическое насилие против женщины.

Адвокат отметила, что украинка Чобанян находится в состоянии сильного стресса, поскольку имеет острую клаустрофобию. В дальнейшем, ее дело должен рассмотреть суд, где Марина будет доказывать свою правоту и позицию, что она не нарушала закон.

В то же время почетный консул Украины в Батуми Ростом Накашидзе сказал проекту Радио Свобода Эхо Кавказа, что пока не встречался с задержанной.

Ранее издание Эхо Кавказа сообщало, что Чобанян стало плохо в изоляторе. На некоторое время ее доставили в местную больницу, а затем вновь вернули в изолятор.

Впервые Astoria Grande с сотнями россиян прибыл из Сочи в Грузию утром 27 июля. Некоторые из них заявляли, что «РФ освободила Абхазию от грузин», и признались, что посещали оккупированную Абхазию, что является нарушением грузинского закона.

Тогда грузины вышли на протесты, развернули плакаты и скандировали лозунги. В конце концов корабль покинул порт раньше графика.

Второй раз лайнер зашел в порт Батуми 31 июля, люди снова вышли на протесты.

Часть российских туристов отправилась на прогулку по городу. Участники протестов забросали бутылками с водой и яйцами автобус, куда они сели.

Грузинская полиция задержала до десяти человек. Один из лидеров партии Лело Ираклий Купрадзе заявил о задержании гражданки Украины.