«Цивилизационное будущее». Людей в Тбилиси избивали и травили газом, но они выбрали уже вектор Грузии — журналистка

8 марта, 17:02
Эксклюзив NV
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Протесты в центре Тбилиси, 7 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Протесты в центре Тбилиси, 7 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Автор: Юлия Петрова

Маргарита Авхледиани, главный редактор JamNews, в эфире Radio NV рассказала, как грузинское общество не поддалось на многолетнюю пропаганду и далее уверенно в своем цивилизационном выборе развития страны, как части европейской семьи.

https://www.youtube.com/embed/l5nqPQMc84c

 — Внимательно следим за тем, что происходит в Грузии сейчас, на самом деле очень тревожные события. Скажите, как начались эти протесты, что они обозначают для самих людей, которые вышли на улицы? И каковы масштабы того, что происходит?

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Теги:   Россия Грузия Радио NV Протесты

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