«Цивилизационное будущее». Людей в Тбилиси избивали и травили газом, но они выбрали уже вектор Грузии — журналистка 8 марта, 17:02 Эксклюзив NV Протесты в центре Тбилиси, 7 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Маргарита Авхледиани, главный редактор JamNews, в эфире Radio NV рассказала, как грузинское общество не поддалось на многолетнюю пропаганду и далее уверенно в своем цивилизационном выборе развития страны, как части европейской семьи.

— Внимательно следим за тем, что происходит в Грузии сейчас, на самом деле очень тревожные события. Скажите, как начались эти протесты, что они обозначают для самих людей, которые вышли на улицы? И каковы масштабы того, что происходит?

Видео дня