«Власть действительно испугалась». Такие протесты — это что-то новое для Грузии — детальный разбор ситуации в Тбилиси с Мартой Ардашелией 8 марта, 19:46 Эксклюзив NV Протесты в Тбилиси продолжились 8 марта (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

В среду, 8 марта, в Грузии возобновились протесты против закона об иноагентах.

Участники акции скандируют: «Нет российскому закону», «Грузия», «Больше женщин в парламенте», «Нет тотальному контролю!».

Главный редактор независимого издания SOVA Марта Ардашелия в интервью Radio NV рассказала, что происходит в Тбилиси сегодня и чем это может закончиться.

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— Что происходит в Тбилиси на второй день протестов?

— Протест начался женским маршем. Площадь перед парламентом заполнена, а акция непосредственно против утверждения закона об иноагентах намечена на вечер, где-то на 21:00 по Киеву.

Сегодня выходной, ожидается больше людей, несмотря на то, что ночь вчера была не самая легкая для участников вчерашнего протеста.

— Что значит этот закон, который был принят в первом чтении? Чем это грозит Грузии, какие риски?

— Те силы, которые пытаются продавить этот закон, говорят, что он — аналог американского. Но те, кто изучил этот закон и сравнил с российским, говорят, что он абсолютно копипастит российский.

Заключается это в том, что все организации, СМИ, юридические лица будут помещены в реестр иностранных агентов в случае, если финансирование, которое они получают от иностранных доноров, превышает 20%.

Для чего это делается? Чтобы якобы у властей была единая база, где они одним кликом могли бы находить финансовую историю тех организаций, которые ведут не очень хвалебную деятельность в их адрес.

Понимаете, правозащитные организации редко бывают кому-то приятны. Соответственно, властям необходимо заглушить этот голос сейчас. Поэтому в Грузии этот закон называют российским законом, путем от западных ценностей, от евроинтеграции Грузии, к усилению темпов по интеграции с Россией и чуть ли не синхронизацией грузинского законодательства с российским.

— Это проект партии Грузинская мечта. Они уверенно проголосовали за него. Означает ли это, что правящая партия не ожидала протестов, не ожидала того, что будет такая реакция в грузинском обществе?

— Тут две версии. Или правящая партия действительно не ожидала, хотя я не склонна верить, что они глупые, потому что очень продуманно работают. Сегодня мы уже видим у представителей правящей партии Грузинская мечта в Фейсбуке карты, где они пишут, что Грузия и Евросоюз — это одно, потому что действительно впечатлила сила протеста, которая была на Руставели.

Они немножко отступили назад, модифицировали свой нарратив и теперь говорят, что это честный, откровенный протест на Руставели, это оболваненные радикальной оппозицией люди, которые не понимают, что происходит на самом деле. Думаю, действительно правящая партия хорошо понимала, какие риски.

С другой стороны, может быть, они не ожидали того, что будет так много молодежи. На всех предыдущих акциях протеста студенты как-то не хотели аффилироваться ни с одной оппозиционной силой. А сейчас какое-то немножко другое единение. На Руставели были и абсолютно беспартийные молодые ребята, которые просто защищают свой образ жизни — ни при чем политическая ориентация. Были сторонники правящей партии, Грузинской мечты. Мне кажется, что все-таки с масштабами они немного просчитались.

С другой стороны, моя конспирология такая, что, возможно, олигарх Иванишвили, на которого обрушилась критика Запада, которого не раз предупреждали, что против него возможны какие-то ограничительные меры… Мы уже слышали заявление представителя Госдепа о неких механизмах, которые могут защитить право на протест мирных манифестантов. Иванишвили, напомню, называют теневым правителем Грузии, потому что у него нет никакой формальной ответственности, хотя на деле он управляет всеми политическими процессами — что-то в духе Плахотнюка в Молдове. Возможно, он появится и скажет: «Я отзываю закон, отдаю вам Саакашвили, избавьте меня от угрозы санкций». Какие-то такие два варианта.

Насколько эта толпа проглотит эту пилюлю, будем смотреть.

— Интересная версия по поводу Иванишвили — то, что он может появиться. А кто движущая сила протестов? Оппозиция, которая представлена в парламенте, кажется, не имеет возможности собирать подобные протесты. Понимаете ли вы, кто инициатор?

— Эти протесты начались несколько недель назад. Инициаторами были НПО, медиа, которые сохраняют свою независимость за счет международных доноров, для которых было жизненно важно помешать принятию этого закона.

Но как только парламент запустил первое слушание вчера… Кстати, оно было назначено на 9 марта. Немножко нечестно Грузинская мечта решила поступить. Они начали слушания, не предупредив никого — ни оппозицию, не делая никаких заявлений. [7 марта] протестующие уже разошлись и вроде бы ничего не предвещало беды, как мы слышим, что на пленарном заседании представитель парламента выносит на рассмотрение закон в первом чтении. И вот тогда какая-то ярость, видимо, нарастала, нарастала, нарастала. Этот клубок мы уже увидели на Руставели.

Я была там до 00:00, до половины первого ночи. И когда я уходила, уже на всех оппозиционных телеканалах показывали не очень приятные картины разгона, этих устрашающих робокопов в экипировке и всего того, что происходит на разгонах. Люди все равно шли мне навстречу. Они шли на акцию протеста. Мне кажется, это был такой очень честный порыв.

Кстати, об этом сегодня Грузинская мечта и сказала в своем заявлении. Они этот момент уловили, очень правильно, по-политически. И развернули в свою сторону. Теперь говорят, что «ребята, да, мы понимаем ваши порывы, стремления, мы их уважаем, но вас держит за дураков радикальная (как они называют) оппозиция».

«Вас обманывают, мы не принимаем российский закон, мы принимаем американский аналог. А что плохого в Америке? Ничего, это же наш партнер», — [говорят в Грузинской мечте].

— Насколько граждане Грузии готовы мириться с тем, что власть, которую они же и выбрали, подобным образом с ними обращается?

— К сожалению, это, наверное, такая участь развивающихся демократий. В Грузии это вполне привычное последствие для тех, кто выходит на протест. Если история заканчивается подобными разгонами, значит власть испугалась.

И [7 марта] мы видели, что власть действительно испугалась, потому что они вывели на Руставели несколько сотен спецназовцев, которые просто своим количеством вытеснили протестующих с площади. Они вытеснили их и буквально через 10 минут эти люди опять появились на Руставели. Это было действительно очень волнительно. У этих людей не было чувства страха или еще каких-то других опасений, они взяли и вернулись обратно на место, откуда их согнали несколько сотен спецназовцев в этих масках, щитах. Мне кажется, это что-то новое для Грузии сейчас.

— Подобные вещи переживала и Украина. Протестующие предлагали силовикам перейти на их сторону. Кто-то переходил, кто-то — нет. А возможен ли подобный сценарий в Грузии? Представители силовых ведомств присоединятся к протестующим? Или это совсем фантастический сценарий?

— Такое было во время Революции роз в 2003 году.

Я не припоминаю ничего подобного с тех пор. Вчера были какие-то заявления организаторов акции протеста, что часть спецназовцев отказалась выполнять задание. Но судя по количеству тех, кто выполнял, видимо, эта часть не имела никакого критического влияния на происходящее.

Я уверена, что везде есть нормальные здравомыслящие люди, которые не хотят вредить своим гражданам. Но пока ничего подобного мы не видели.

— Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о том, что поддерживает протестующих и наложит вето на этот закон. Какова ее субъектность в этом вопросе?

— Она имеет право наложить вето. Но вето президента — это символический политический жест, мне кажется: важный, но тем не менее символический. И Грузинская мечта сможет преодолеть это вето большинством. Скорее всего, так оно и произойдет, если Грузинская мечта будет следовать первоначальному плану о принятии закона.

Если нет, то посмотрим. Будут они отзывать [закон], не будут отзывать, станет ли козлом отпущения Сила народа — формальный инициатор этого закона. Много разных версий.

Но сам жест Саломе Зурабишвили интересен и, мне кажется, очень важный. Хотя ее многие упрекают в том, что вместо заявления она могла бы отпустить на свободу, помиловать гендиректора телеканала Мтавари Нику Гварамию и тем самым выполнить хотя бы один пункт из 12, которые Грузии рекомендуют сделать для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

— Хотел расспросить вас о позиции президента Зурабишвили. Она говорила о том, что Россия должна выйти из Абхазии и Южной Осетии. Это неожиданное заявление со стороны грузинской власти, потому что грузинская власть, у нас создается впечатление, ведет замирительную политику с Россией, старается не делать резких заявлений. А как внутри Грузии объясняют, что Зурабишвили подобные заявления делает?

— По поводу личности Зурабишвили разные версии. Очевидно и факт, что она являлась ставленником Грузинской мечты на выборах, когда прошла в президенты. После их отношения пребывали на разных стадиях. Потом Грузинская мечта стала уже оголтело антизападной и Зурабишвили, конечно же, дистанцировалась.

Потому что она — потомок основателей первой грузинской республики, которые бежали из Грузии после советской оккупации. Она представитель французской школы дипломатии. Для нее, если говорить просто, дурной тон быть пророссийской силой в этой стране.

Тем не менее Зурабишвили делает очень токсичные заявления время от времени. И очень сложно понять, какие у нее политические взгляды, какая позиция.

Есть еще одна конспирология по поводу того, что Зурабишвили — это внешнеполитическое лицо олигарха Иванишвили, который посредством нее балансирует. Для внутреннего потребления есть Грузинская мечта, которая не поддерживает Украину и копирует заявления Владимира Путина или Владимира Соловьева. И есть Саломе Зурабишвили, которая призывает ввести визовый режим против россиян в Грузии или которая критикует этот закон и т. д.

Поэтому эта история внутренняя, которую очень важно понимать и видеть именно в таком ракурсе. Мы пока еще не знаем, какую роль президент Зурабишвили сыграет во всей этой истории.

— Вы упомянули о том, что был посажен Ника Гварамия, грузинский журналист, телеведущий и генеральный директор оппозиционной телекомпании Мтавари. Сажают сначала оппозиционных журналистов, закрывают эти медиа, а потом объявляют иноагентами, то это выглядит, как заявка на долгое репрессивное будущее по отношению ко всему оппозиционному. Протесты повлияют ли на рейтинг Грузинской мечты?

— Обязательно повлияют, потому что [7 марта] мы видели и сторонников Грузинской мечты, и людей, которые приводили эту власть во главу страны. Поэтому я думаю, что обязательно повлияют.

Грузинская мечта сейчас ведет такую кампанию, якобы «вы не понимаете, вас обманывают». Но мне кажется, люди, которые вчера были на акции протеста, молодежь, достаточно образованы, чтобы понимать, кто кого обманывает. Мне кажется, у них достаточно развито критическое мышление. По крайней мере ребята, которых я видела вчера, — это новое поколение грузин, для которых Европа — это не просто какая-то отдаленная история, а это их образ жизни.

И очевидно, что эти люди будут защищать свой образ жизни, вне зависимости от того, кто будет стоять рядом, какой политик.

— Чего ожидать от новых протестов?

— Разные версии, смотря сколько человек придет. Возможно, новое противостояние, возможно, разгон, возможно, эскалация ситуации, я не исключаю.

— Может ли Грузинская мечта дать заднюю и сказать: «Мы ошиблись, что-то не так было с этим законом, не будет этого закона»? Верите ли вы в подобный вариант?

— Я не исключаю. То, что не они являются формально инициаторами этого закона, свидетельствует о том, что, возможно, они уже потом сольют свою подручную Силу народа и скажут, что «мы ни при чем, это они инициировали и они отзывают». Может быть, так и случится.

— У нас в эфире был Бачо Корчилава, журналист, общественный деятель, живущий в Украине. Он говорил: «По этому закону, который был принят в первом чтении, сам Иванишвили — иноагент, потому что большая часть его капиталов находится не в Грузии». Может быть, тогда мы увидим, что Иванишвили признают иноагентом? Я сейчас шучу. Но можете ли вы себе такое представить?

— Нет, такого не могу себе представить. Но он вполне может быть иноагентом, только не западных организаций.