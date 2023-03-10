«Мы на войне с 91-го года». Почему отношение грузин к россиянам не улучшится, а лишь наоборот — объясняет дипломат 10 марта, 13:29 Протесты в Тбилиси, 9 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Zurab Javakhadze)

Молодое поколение грузин лишь более укрепилось в своем невосприятии россиян и в целом РФ, ведь фактически более 30 лет страна живет в условиях войны против Москвы, рассказал Radio NV Арчил Цинцадзе, грузинский дипломат, бывший советник министра обороны Украины.

«Хочу всем напомнить, что Грузия с 1991 года находится в стадии войны. Война не закончилась и мы все это время продолжаем борьбу за свою территориальную целостность и независимость. И если есть у кого-то сомнения, что война закончилась и Грузия она смирилась с той ситуацией, которая сегодня там на месте, то я бы сказал, что они очень ошибаются», — рассказал эксперт.

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Негативное отношение грузин к РФ, по словам Цинцадзе, лишь укрепилось со временем.

«У нас есть перемирие, подписанное с помощью французов. И вот этот план Николя Саркози, который был со стороны Грузии и со стороны Российской Федерации подписан, — он сейчас в действии. У нас временное перемирие, мы находимся в состоянии войны. И отношение к россиянам и Российской Федерации у грузин не поменялось. Наоборот, я бы сказал, что поколение, которое выросло за эти годы — оно все очень четко и точно понимает», — добавил экс-дипломат.

«Поэтому отношение к россиянам негативное, оно всегда будет таким, пока не будет восстановлена территориальная целостность Грузии», — резюмировал бывший советник министра обороны Украины.

В пятницу, 10 марта, парламент Грузии проголосовал против скандального закона об иноагентах, который спровоцировал массовые протесты в Тбилиси и других городах страны.

7 марта грузинский парламент поддержал в первом чтении законопроект об иноагентах, который фактически является аналогом закона, ранее принятого в РФ.

Тысячи жителей Грузии вышли на акцию протеста под здание парламента, протестуя против такого решения. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов.

8 марта протесты возобновились. На улицы Тбилиси и других крупных городов вышли тысячи человек.

На проспекте Руставели в центре грузинской столицы митингующие начали осаду парламента, участники акции протеста также начали возводить баррикады. Полиция разгоняла людей водометами и применяла слезоточивый газ, митингующие поджигали авто правоохранителей и бросали в них камни. После разгонов они возвращались снова отстаивать свою позицию.