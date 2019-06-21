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Протесты в Тбилиси: митингующие разгромили офис правящей партии

Сегодня, 10:00
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Протесты в Тбилиси: митингующие разгромили офис правящей партии - фото

REUTERS/Irakli Gedenidze

Активисты разгромили офис Грузинской мечты и сожгли флаг партии

В Тбилиси ночью участники антироссийского протеста разгромили офис правящей партии Грузинская мечта на проспекте Руставели.

Об этом сообщает портал Новости-Грузия.

Кроме того, несколько участников акции сожгли на улице флаг партии.

Вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Всего в акции протеста участвовали по меньшей мере пять тысяч человек.

Участники акции требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита российских депутатов в Тбилиси.

Позже полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. В ходе столкновений пострадали 52 человека.

Теги:   Тбилиси Грузия

Спецтема   Протесты в Грузии

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