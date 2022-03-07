Грузия оправила в Украину 140 тонн гуманитарки

7 марта, 11:57
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Флаг Грузии (Фото:Gerard Flores/flickr)

Флаг Грузии (Фото:Gerard Flores/flickr)

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна отправила в Украину уже 140 тонн гуманитарного груза.

Грузия уже отправила в Украину 140 тонн гуманитарного груза. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает Интерфакс-Украина.

«Этот процесс продолжится, и мы будем отправлять в Украину гуманитарную помощь», — сказал Гарибашвили.

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Также он выразил солидарность Украине и украинскому народу.

«Очень тяжело смотреть на происходящее в Украине. От имени нашего правительства хочу выразить полную солидарность Украине и украинскому народу. Мы на всех уровнях поддерживаем Украину, и мы это продолжим», — сказал Гарибашвили.

Ранее Украина призвала правительство Грузии отказаться от торговых отношений с РФ.

Редактор: Люба Балашова

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Теги:   Грузия Гуманитарная помощь Война России против Украины

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