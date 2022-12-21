Грузия отправила Украине 25 мощных генераторов на более 500 тысяч евро

21 декабря, 19:31
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Отправка генераторов для Украины (Фото:Посольство Украины в Грузии / Facebook)

Отправка генераторов для Украины (Фото:Посольство Украины в Грузии / Facebook)

В среду, 21 декабря, правительство Грузии отправило Украине 25 генераторов мощностью от 150 до 500 киловатт общей стоимостью более 1,4 млн грузинских лари (более 500 тысяч евро).

Об этом сообщило посольство Украины в Грузии.

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Речь идет о генераторах промышленного назначения, которые можно использовать для обеспечения бесперебойной работы больниц, тепловых энергоцентралей и электростанций, насосных агрегатов для поставки питьевой воды и других важных объектов.

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В церемонии загрузки генераторов для отправки в Украину приняли участие временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов и заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе. Посольство Украины поблагодарило правительство Грузии и всех причастных.

https://www.youtube.com/watch?v=5U-Sp13ze_U&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Грузия Помощь Украина-Грузия Война России против Украины Генератор

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