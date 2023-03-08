«Европа — наш конституционный выбор». В Грузии возобновились протесты против закона об иноагентах 8 марта, 17:45 В Грузии продолжаются протесты (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Акция проходит перед парламентом страны. К законодательному органу пришли студенты, участницы Марша женщин, рядовые граждане, а также представители оппозиции.

Участники акации скандируют: «Нет российскому закону», «Грузия», «Больше женщин в парламенте», «Нет тотальному контролю!».

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В своих выступлениях участники акции заявили, что женщины не отступятся от европейского выбора страны.

«Европейский выбор у нас не отнять, Европа — наш конституционный выбор», — заявили участники акции.

На акции прозвучал государственный гимн Грузии, произносятся и речи. Автодорога на проспекте Руставели перекрыта.

Как сообщает Эхо Кавказа, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили направил письмо президенту Венецианской комиссии Клер Бази-Малори с просьбой подготовить заключение по двум законопроектам, представленным в парламент Грузии.

Ранее члены движения Сила народа, формально объявившие о выходе из правящей партии Грузинская мечта, внесли в парламент два законопроекта. Один из них, О прозрачности иностранного влияния был утвержден в первом чтении накануне.

Второй документ, который провластные депутаты называют «американским», называется О регистрации иностранных агентов.

Так называемый «американский» законопроект был направлен в Венецианскую комиссию без обсуждения на пленарном заседании.

В письме Шалвы Папуашвили сказано, что по мере продвижения Грузии на пути к членству в ЕС, они стремятся работать с международными партнерами, чтобы обеспечить наилучший баланс между законными целями прозрачности и безопасности, с одной стороны, и правами и свободами гражданского общества, с другой.

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«В духе нашего многолетнего партнерства мы обращаемся к Венецианской комиссии с просьбой подготовить правовое заключение по прилагаемым законопроектам», — сказано в письме.

Во вторник, 7 марта, грузинский парламент поддержал в первом чтении законопроект об иноагентах, который фактически является аналогом закона, ранее принятого в РФ.

Закон, который поддерживает правящая партия Грузинская мечта, требует от любых организаций, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «иностранных агентов», в противном случае им грозят штрафы.

Президент страны Саломе Зурабишвили ранее заявляла, что наложит вето на законопроект, однако у парламентского большинства достаточно голосов для преодоления президентского вето.

В Тбилиси проходят массовые протесты. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об иноагентах.