В Тбилиси пророссийские радикалы сорвали и сожгли флаги ЕС у здания парламента 14 марта, 16:17 У здания парламента Грузии ненадолго сорвали флаг ЕС (Фото:Mzia Saganelidze (RFE/RL))

В Грузии сторонники и лидеры радикального пророссийского движения Альт-Инфо и партии Консервативное движение сорвали флаг Евросоюза возле здания парламента и сожгли несколько флагов ЕС. Об этом сообщает Эхо Кавказа во вторник, 14 марта.

Радикалы провели в Тбилиси марш, как они утверждали, «против агентов» и тех, кто «пытается вовлечь Грузию в войну». Они требовали освободить людей, задержанных по делу о беспорядках в Тбилиси 5 июля 2021 года, а также провести референдум по антиевропейскому законопроекту об «иноагентах». Лидеры Альт-Инфо выступали с гомофобными и антизападными заявлениями.



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МВД Грузии открыло административное производство по факту сожжения флагов ЕС и подчеркнуло, что нарушителей оштрафуют. За повреждение флагов Евросоюза возле зданий госучреждений предусмотрен штраф в 1000 лари (около 400 долларов), за повторное нарушение — штраф в 2000 лари или административный арест до 15 суток.



Действия радикалов осудили спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и инициатор законопроекта об «иноагентах» Дмитрий Хундадзе. Полицейские снова установили перед зданием парламента в Тбилиси флаг ЕС.



Фото: Mzia Saganelidze (RFE/RL)

Десятки тысяч граждан Грузии с 7 марта несколько дней протестовали из-за того, что парламент страны поддержал в первом чтении законопроект об иноагентах, который фактически является аналогом закона, ранее принятого в РФ.

Силовики применяли слезоточивый газ и водометы против участников митингов, более ста человек были задержаны. Позже МВД Грузии сообщило об освобождении всех протестующих, задержанных в административном порядке 7−8 марта.

10 марта парламент Грузии проголосовал против законопроекта об «иноагентах» во втором чтении.