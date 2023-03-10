Парламент Грузии проголосовал против скандального закона об иноагентах, спровоцировавшего массовые протесты 10 марта, 10:36 Парламент Грузии удовлетворил требование протестующих и отклонил скандальный закон об иноагентах (Фото:Irakli Gedenidze/Reuters)

В пятницу, 10 марта, парламент Грузии проголосовал против скандального закона об иноагентах, который спровоцировал массовые протесты в Тбилиси и других городах страны.

Как сообщает Mtavari Arhi, такое решение было принято на внеочередном заседании.

35 депутатов не поддержали закон во втором чтении, один высказался «за».

Единственным депутатом, который поддержал скандальный документ и в первом, и во втором чтении, оказался Давид Самхарадзе — один из лидеров правящей партии Грузинская мечта.

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После этого оппозиция вышла к трибуне грузинского парламента с флагами Грузии и Евросоюза, приветствуя результаты голосования.

Протесты в Грузии

7 марта грузинский парламент поддержал в первом чтении законопроект об иноагентах, который фактически является аналогом закона, ранее принятого в РФ.

Закон, который поддерживает правящая партия Грузинская мечта, требует от любых организаций, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «иностранных агентов», в противном случае им грозят штрафы.

Оппоненты власти утверждают, что законопроект об иноагентах является подготовкой к выборам в 2024 году в Грузии, чтобы «обезопасить режим».

Тысячи жителей Грузии вышли на акцию протеста под здание парламента, протестуя против такого решения. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов.

Позже протестующие начали штурмовать здание парламента, силовики отогнали их.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об иноагентах.

По итогам первого дня протестов в Тбилиси полиция задержала 66 человек, открыто несколько уголовных дел.

8 марта протесты возобновились. На улицы Тбилиси и других крупных городов вышли тысячи человек.

На проспекте Руставели в центре грузинской столицы митингующие начали осаду парламента, участники акции протеста также начали возводить баррикады. Полиция разгоняла людей водометами и применяла слезоточивый газ, митингующие поджигали авто правоохранителей и бросали в них камни. После разгонов они возвращались снова отстаивать свою позицию.

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Среди требований протестующих были отзыв закона об иноагентах и освобождение всех задержанных. Оба этих требования были удовлетворены после двух дней протестов.