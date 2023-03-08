«Саакашвили имел врагов в каждой семье». РФ может раздавить Грузию, а все ее союзники далеко — Саакян о предпосылках протестов в Тбилиси 8 марта, 15:09 Эксклюзив NV Силовики применяют слезоточивый газ против протестующих в Грузии. 7 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Zurab Javakhadze)

То, что делают грузинские власти, выглядит политическим сближением с Россией, считает политолог Олег Саакян.

Но он добавляет, что это стало возможным и по ряду объективных причин.

В эфире Radio NV Саакян объяснил, что привело к протестам в Грузии.

Олег Саакян политолог

Сближение [с Россией] произошло по ряду в том числе объективных обстоятельств. Из Украины они могут быть не самоочевидными.

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Во-первых, чему нас должен научить этот откат? Реформы при Саакашвили очень часто делались раскаленным железом и старыми методами. То есть реформы Саакашвили давали новое качество, но по процедуре очень часто там имели место, мягко говоря, перегибы, а жестко говоря, злоупотребление властью.

Поэтому то, как эти реформы были сделаны, вызвало серьезное напряжение внутри грузинского общества, а, соответственно, серьезный протест. Общество довольно — абсолютно лучше стало жить. Условно говоря, машины можно не запирать — их не воровали, полиция работала.

Но в то же время они чувствовали, что у них отнимают свободы, и чувствовали, что то, как это делается, не демократично, не так, как они хотели бы. А в маленькой Грузии, где все друг друга знают, где все на неформальных связях, где «кум, брат, сват» и эти связи для них являются клеем общества, Саакашвили фактически нажил врагов в каждой грузинской семье.

Это обеспечило первый фундамент для возможного отката. Пришли те, кто сказал: «Мы не будем действовать так, как он, а его и команду привлечем к ответственности за то, что они пусть и хорошие вещи делали, но плохими методами». Это то, что у нас в Украине недорефлексировано.

Во-вторых, Грузия оторвана от Европы и от западного мира по Черному морю и зажата в своем регионе. С одной стороны, есть демократическая Армения, но находящаяся в геополитической ловушке России. То есть считай — российская база рядом.

С другой стороны — авторитарный Азербайджан, в котором убивают журналистов, высылают и т. д. , то есть тоже там искать союзника для демократии сложно.

Россия, оккупировавшая часть территории. Украина — это же единственная страна в регионе, которая смогла принять вызов силой, может сопротивляться России. Более того — побеждать Россию. А посмотрим на карту, на потенциал Грузии, на их территории, Россия может их просто перестреливать своим оружием, поставив где-то там Искандер так, чтобы Грузия даже не дотягивалась до него ударить.

Если у вас есть 500 км расстояния, буфера внутри, вы можете затянуть на свою территорию войска, бить по тылам, по логистике. У Грузии нет этой роскоши, нет этих потенциалов. Это маленькая страна и она себя ведет соразмерно, понимая, что Россия может ее раздавить. И никто защитить Грузию в этом плане не сможет.

И у нее есть Турция, которой она балансировала. Саакашвили активно заводил турецкий капитал и турецкие интересы в Грузию, чтобы сбалансировать Россию. Отношения Турции с Россией мы тоже знаем. Это очень прагматические, геоэкономически и геополитически эгоистические отношения, в которых Турция по максимуму использует ситуацию, в том числе и российско-украинскую войну. Они прагматично используют ее, помогая и Украине, где это необходимо, и с Россией при этом [есть отношения], помогая обходить санкции в финансовом секторе, не вводя санкции.

Грузия оказалась в ситуации, когда все ее союзники далековато. И они не готовы были к российско-украинской [войне] на какие-либо решительные шаги. Мы ведь видели даже по нам: первые недели выжидали и смотрели, выстоит ли Украина. Исходя из этого, уже принимали решение, помогать ли Украине.

Поэтому Грузия находилась в этих условиях, в которых геополитически у нее не было поддержки такой, чтобы режим мог оставаться демократическим, не считая фактора России. Не на кого было опереться.

Это чувствовалось в обществе, прокачивались эти мысли.

Этим воспользовалась реваншистская группа, которая сказала: «Мы не только не будем действовать, как Саакашвили, но и обеспечим безопасность. Да, мы не будем возвращать территорию. Мы построим консенсус на том, что мы их не возвращаем военным путем, потому что Россия большая, нам никто не поможет. Да, мы будем авторитаризироваться. Мы будем немного воровать. Но при этом мы не будем терроризировать вас и не будет этих страхов. Вы не почувствуете падения качества жизни. Но вы отдайте нам за это свои свободы, это для нас ресурс, чтобы никто не погибал».

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И мы оказались в той ситуации сейчас, где просто заигрались сегодняшние грузинские власти и начали еще больше зажимать гайки, потому что они уже заинтересованы удерживать свою власть и концентрировать ее как можно больше. Терпение у грузинского народа начинает лопаться. И оно лопается не в поддержку оппозиции, которая не может сплотиться, все остальные выборы проигрывала действующей власти, даже демократические. Но они сплачиваются против тех методов, которыми начинают действовать сегодняшние грузинские власти. Они наступают на те же грабли, которые привели их к власти.

Этот низовой грузинский народ стал выступать против таких авторитарных методов.