В МИД Украины выразили солидарность с участниками протестов в Тбилиси 8 марта, 15:57 Полиция Грузии применила против протестующих минометы (Фото:Zurab Javakhadze/Reuters)

Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с участниками протестов в столице Грузии Тбилиси, которые начались после того, как парламент принял скандальный закон об иноагентах в первом чтении.

«Выражаем солидарность с грузинским народом в его стремлении продолжить развитие европейского будущего Грузии», — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

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Там подчеркнули, что внимательно следят за происходящим в Грузии.

«Как государство, стремящее получить членство в Европейском Союзе, Грузия должна неукоснительно гарантировать гражданам их основополагающие права и свободы, в частности право на мирный протест», — добавили в МИД.

Дипломаты также подчеркнули, что разделяют позицию ЕС о том, что проект закона в его нынешней редакции противоречит европейским ценностям и стандартам.

7 марта грузинский парламент поддержал в первом чтении законопроект об иноагентах, который фактически является аналогом закона, ранее принятого в РФ.

Закон, который поддерживает правящая партия Грузинская мечта, требует от любых организаций, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «иностранных агентов», в противном случае им грозят штрафы.

Оппоненты власти утверждают, что законопроект об иноагентах является подготовкой к выборам в 2024 году в Грузии, чтобы «обезопасить режим».



Тысячи жителей Грузии вышли на акцию протеста под здание парламента, протестуя против такого решения. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов.

Позже протестующие начали штурмовать здание парламента, силовики отогнали их.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об иноагентах.

По итогам первого дня протестов в Тбилиси полиция задержала 66 человек, открыто несколько уголовных дел.

Оппозиция анонсировала новый митинг на вечер 8 марта.