Протестующие в Тбилиси начали осаду парламента, силовики применили водометы и слезоточивый газ

8 марта, 21:27
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Протесты перед зданием парламента в Тбилиси 8 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Протесты перед зданием парламента в Тбилиси 8 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Протестующие в Грузии выдвинули два требования властям, после чего решили начать осаду парламента. Об этом сообщает Telegram-канал NewsGeorgia.

Лидер оппозиционной партии Стратегия Агмашенебели Георгий Вашадзе заявил, что правящая партия Грузинская мечта должна немедленно отозвать «российский закон» — законопроект об иноагентах — и освободить всех незаконно задержанных накануне. Он сказал, что у властей есть один час на выполнение этих требований.

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После этого Вашадзе призвал осадить парламент. Агентство IPN сообщило, что протестующие поддержали предложение.

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Журналистка Мариам Никурадзе написала в Twitter, что силовики снова применяют против протестующих водометы и слезоточивый газ.

https://twitter.com/mari_nikuradze/status/1633544781878927393
https://twitter.com/mari_nikuradze/status/1633544635095064597
https://twitter.com/mari_nikuradze/status/1633546845333889034

7 марта грузинский парламент поддержал в первом чтении законопроект об иноагентах, который фактически является аналогом закона, ранее принятого в РФ.

Закон, который поддерживает правящая партия Грузинская мечта, требует от неправительственных организаций и СМИ, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «агентов иностранного влияния», в противном случае им грозят штрафы.

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Тысячи жителей Грузии вышли на акцию протеста под здание парламента, протестуя против такого решения. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об иноагентах и сказала, что ветирует его.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что законопроект противоречит ценностям и стандартам Евросоюза, членом которого Грузия хочет стать.

По итогам первого дня протестов в Тбилиси полиция задержала 66 человек, открыто несколько уголовных дел.

https://www.youtube.com/embed/ZCqiSfY1y-M
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Грузия Тбилиси Акция протеста Россия-Грузия Протесты

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