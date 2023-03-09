Оппозиция во время протеста в Тбилиси призвала к досрочным выборам

9 марта, 22:32
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Протесты в Тбилиси 9 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Протесты в Тбилиси 9 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Оппозиционные политики во время протеста в Тбилиси в четверг, 9 марта, призвали к отставке правительства и досрочным выборам. Об этом сообщает телеканал Rustavi 2.

По данным канала, часть оппозиции заявила, что протесты не прекратятся, пока они не убедятся, что курс Грузии в Евросоюз непоколебим.

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Как пишет Sova News, новый протест начнется утром 10 марта перед парламентом Грузии. Участники акции будут требовать юридического отзыва законопроекта об «иноагентах». Грузинская служба Радио Свобода сообщает, что на повестке дня парламента 10 марта будет один вопрос — «вынесение» законопроекта на второе чтение. Юридический способ отозвать его — вынести на голосование и провалить.

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Ранее протестующие требовали отзыва антиевропейского законопроекта и освобождения всех задержанных демонстрантов.

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Правящая партия Грузии Грузинская мечта и движение Сила народа 9 марта заявили, что отзывают скандальный законопроект об «иноагентах». Позже в МВД Грузии сообщили, что освободили всех протестующих, задержанных по административным статьям.

7 марта грузинский парламент поддержал в первом чтении законопроект об «иноагентах», который фактически является аналогом закона, ранее принятого в РФ.

Закон, который поддерживает правящая партия Грузинская мечта, требует от неправительственных организаций и СМИ, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «агентов иностранного влияния», в противном случае им грозят штрафы.

Десятки тысяч жителей Грузии вышли на акцию протеста под здание парламента, протестуя против такого решения. Полиция применяла слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов. Протесты и их силовые разгоны продолжились 8 марта.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об иноагентах и сказала, что ветирует его.

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что законопроект противоречит ценностям и стандартам Евросоюза, членом которого Грузия хочет стать.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Грузия Тбилиси Протесты в Грузии

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