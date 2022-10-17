«Это действительно вызов». Грузия может пересмотреть безвизовый режим с Россией 17 октября, 17:55 Люди пешком пересекают российско-грузинскую границу в пункте пропуска Верхний Ларс. 28 сентября 2022 года (Фото:Irakli Gedenidze / REUTERS)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в условиях российской агрессии против Украины и объявленной в России «частичной» мобилизации существующий безвизовый режим с Россией, возможно, придется пересматривать.

Об этом сообщает Грузия online.

Она подчеркнула, что главное в этом вопросе — безопасность Грузии.

«Въезд российских граждан в Грузию — это действительно вызов. Я бы не сказала, что это угроза, но это вызов. Среди них бывшие граждане Грузии, но есть и граждане России, приехавшие в Грузию по разным причинам. Здесь главное, чтобы общественность была уверена, что используются все механизмы контроля, чтобы не возникло опасности», — заявила она.

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Она также отметила, что в контексте массового въезда граждан России в Грузию грузинское правительство должно «больше информировать общественность о том, что все возможные угрозы и проблемы действительно учтены государством».

В то же время, добавила Зурабишвили, пересмотр визового режима с Россией остается возможным.

«Не исключено, что нам придется пересмотреть визовый режим, который в сегодняшних условиях достаточно либеральный и может быть менее приемлемым в условиях этой агрессии. Но это должно решать правительство вместе с общественностью и путем ее информирования», — сказала она.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Это произошло на фоне больших потерь войск РФ в Украине, а также провалов российской армии на поле боя.

По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако, по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллиона россиян. Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что свидетельствует о проведении этнических чисток.

На следующий день после объявления мобилизации россияне начали массово бежать в Грузию, Армению и Казахстан. На границе с Грузией образовались огромные очереди. 26 сентября людям разрешили переходить границу в пункте пропуска Верхний Ларс пешком.

Кремлевский режим пытается пресечь бегство в Грузию россиян. ФСБ выдвинула к пункту пропуска Верхний Ларс бронетранспортер, чтобы не допустить прорыва границы гражданами РФ.