Грузия разрешила еще одной авиакомпании выполнять прямые рейсы в РФ. Глава ОП отреагировал на решение Тбилиси 16 мая, 15:46 Флаг Грузии (Фото:FOTOGRAFIN / pixabay)

Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на прямое авиасообщение с РФ. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал решение Тбилиси ложной позицией и добавил, что история все расставит на свои места.

Во вторник, 16 мая, грузинский регулятор в Facebook сообщил, что авиакомпания будет летать в Москву семь раз в неделю, начиная с 20 мая.

«Авиакомпания Georgian Airways начинает регулярные рейсы по направлению Тбилиси-Москва-Тбилиси. Согласно поданной авиакомпанией заявке на полеты в Госавиаагентство, с 20 мая рейсы будут выполняться семь раз в неделю», — указано в сообщении.

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Ермак в Telegram прокомментировал решение грузинского правительства.

«История всегда помнит тех, кто делал вид, что не замечает геноцида, нацизма и его авторов. И эта историческая память вряд ли кому-то нравится. Грузия разрешила еще одной авиакомпании выполнять прямые авиарейсы в Россию. Georgian Airways, а раньше и Азимуту», — пишет он.

Ермак напомнил, что грузинский народ постоянно демонстрирует солидарность с Украиной. Но, по его словам, «некоторые, похоже, пытаются не замечать ракетные обстрелы Киева, уничтоженную Марьинку, убитых в Буче, Ирпене, Изюме, похищение детей», а также забыли трагедию в грузинском городе Гори.

«Возможно, кому кажется, что их это не касается. И взаимодействие с террористами и убийцами — это нормально. Ложная позиция, история все расставит на свои места, люди обязательно сделают это тоже», — добавил Ермак.

10 мая российский диктатор Владимир Путин неожиданно отменил визовый режим для граждан Грузии, а также разрешил прямые авиарейсы в страну. В Ассоциации туроператоров РФ заявили, что первые рейсы могут запустить в конце мая. Прямое авиасообщение между странами было прекращено в 2019 году.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией отмену Россией многолетнего визового режима для граждан Грузии и запрета на авиасообщение.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Грузия заняла нейтральную позицию, отказавшись ввести санкции против кремлевского режима и предоставить Киеву военную помощь. Вместе с тем Тбилиси оказывает гуманитарную поддержку и принял украинских беженцев.