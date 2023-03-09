Группа Вагнера является международной угрозой, они орудуют не только в Украине — директор ЦРУ 9 марта, 18:13 Центр Вагнера в России (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Группа Вагнера — агрессивная преступная организация, которая представляет угрозу не только для Украины, но и для других стран.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает Голос Америки.

Отвечая на вопросы членов комитета по разведке Сената США, Бернс охарактеризовал группу Вагнера как «агрессивную преступную организацию, которая представляет угрозу не только для Украины».

Видео дня

Бернс отметил, что именно группа Вагнера обеспечивает постоянный военный натиск на Бахмут, даже несмотря на то, что она «несет там невероятные потери».

Он также сообщил, что эта же группа оказывает «глубоко дестабилизирующее влияние» на ряд других регионов, в том числе «во многих уязвимых обществах» Западной Африки и зоны Сахеля.

«Мы очень серьезно воспринимаем угрозу, которую создает группа Вагнера, и делаем все возможное, чтобы противостоять ей и разрушать ее», — сказал Бернс.

Он также сообщил, что для противодействия деятельности группы Вагнера в Украине и других регионах разведслужбы США сотрудничают с коллегами из Франции и других стран-союзников.