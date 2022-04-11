«Чистка точно прошла». Грозев из Bellingcat сообщил об увольнениях и арестах в службе ФСБ, которая занималась Украиной 11 апреля, 02:44 Цей матеріал також доступний українською В ФСБ идут чистки из-за провалов в Украине (Фото:.instagram.com/fsb_rossii_official/)

Ведущий журналист-расследователь международного проекта Bellingcat Христо Грозев сообщил о масштабных чистках в 5-й службе ФСБ, которая занималась разными операциями в Украине и поставляла данные о ситуации в стране президенту РФ Владимиру Путину.

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Об этом он рассказал в комментарии российскому оппозиционному каналу «Популярная политика».



Грозев подтвердил информацию о том, что первой «жертвой» чистки стал руководитель 5-й службы ФСБ (Служба оперативной информации и международных связей) генерал-полковник Сергей Беседа. В середине марта ряд российских СМИ сообщил, что он оказался под домашним арестом из-за провалов в Украине. А уже в апреле, что Беседу перевели в СИЗО.



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По словам Грозева, бывший руководитель 5-й службы уже две недели не берет трубку и с ним нет связи. В то же время журналист сообщил, что масштабные чистки идут и среди бывших подчиненных генерал-полковника. В целом, как утверждает Грозев, Украиной в 5-й службе ФСБ занимались 150 офицеров и «значительную» их часть уже уволили или арестовали.



«Интересно, что происходит с людьми, которые [были в подчинении Беседы]. Он там не один был — там было, как я вам говорил, 150 офицеров ФСБ, которые занимались „украинской линией“. Могу сказать, что значительная их часть, если не арестована, то уже не работает в ФСБ. Чистка точно прошла. Через несколько дней, надеюсь, [Bellingcat] сможет опубликовать что-то более конкретное о судьбе этих людей», — рассказал журналист.



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