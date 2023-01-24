Второй раз развенчали пропаганду РФ. Гросси заявил, что МАГАТЭ не обнаружило оружия на украинских АЭС
Рафаэль Гросси на Чернобыльской АЭС (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что проверка не выявила военного оборудования на украинских АЭС.
Во время выступления в Европейском парламенте Гросси отметил, что МАГАТЭ обеспечило постоянное присутствие на украинских АЭС. Во вторник прошли очередные проверки наличия военного оборудования.
"Результат этих проверок был отрицательным", – заявил Гросси.
Он отметил, что это уже во второй раз МАГАТЭ опровергает российскую ложь о "подготовке грязной бомбы на украинских АЭС".
Ранее сообщалось, что МАГАТЭ отправит мониторинговые миссии на все украинские атомные электростанции, чтобы следить за состоянием безопасности в условиях полномасштабной агрессии России.
22 декабря Гросси заявил о возобновлении переговоров со страной-агрессором Россией по созданию безопасной зоны вокруг временно оккупированной Запорожской АЭС.