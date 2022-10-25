В МАГАТЭ подтвердили, что посетят два ядерных объекта в Украине на фоне российской лжи о «грязной бомбе» 25 октября, 01:28 Рафаэль Гросси сообщил, что объекты и так регулярно проверяют (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил, что эксперты организации посетят Украину.

В МАГАТЭ подчеркнули, что объекты находятся под постоянным наблюдением и проверялись месяц назад.

Гросси сообщил, что эксперты МАГАТЭ приедут в Украину в ближайшие дни.

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«МАГАТЭ проинспектировало одно из этих мест месяц назад и все наши выводы согласовывались с декларациями Украины о гарантиях. Никакой незаявленной ядерной деятельности или материалов там не обнаружено», — заявил Гросси.

23 октября Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Всем трем коллегам Шойгу выразил «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы».

Он также обсудил Украину с министром обороны США Ллойдом Остином, однако подробности разговора не уточняются.

В Минобороны Британии подтвердили разговор Шойгу и британского министра Бенома Уоллеса. Там отметили, что звонок состоялся по просьбе российской стороны. В ведомстве сообщили, что Шойгу утверждал, что Украина планирует действия при содействии западных стран, включая Великобританию, для эскалации конфликта. Уоллес опроверг эти заявления и предупредил Шойгу, что такие обвинения не должны использоваться как повод для большей эскалации.

В Офисе президента и МИД Украины также отвергли обвинения Шойгу в якобы подготовке украинской стороной «провокаций» с «грязной бомбой».

После телефонных звонков министра обороны РФ Сергея Шойгу коллегам из ряда стран, в которых тот предупреждал о том, что Украина якобы готовится взорвать «грязную бомбу», Великобритания, США и Франция выпустили совместное заявление.

В заявлении, которое опубликовано на сайте американского Госдепа правительства США, Франции и Великобритании подчеркнули, что намерены продолжать неуклонную поддержку Украины и отвергли любые предлоги для эскалации военных действий со стороны России.