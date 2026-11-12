Вместо ордена Белого Орла. Более 20 тыс. поляков решили наградить Зеленского и всех украинцев специальным «народным» орденом

12 ноября в Варшаве состоится торжественное вручение Гражданского ордена будущего — общественной награды, которую более 21 тысячи поляков решили присудить президенту Владимиру Зеленскому и всему украинскому народу. Ее получит и впоследствии передаст президенту вице-премьер-министр Украины Всеволод Ченцов, отвечающий за европейскую и евроатлантическую интеграцию, а также за международную политику.

Церемония награждения состоится 12 ноября в 18:00 в Посольстве Украины в Варшаве.

Инициатива, основанная организаторами общепольского сбора «Тепло из Польши для Киева», стала непосредственным ответом польского гражданского общества на решение президента Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

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«Как граждане Республики Польша мы учреждаем собственный орден. Делаем это снизу, на уровне гражданского общества, демонстрируя, что поляков не удастся натравить на украинцев. Нам не нужно разрешение политиков, чтобы вести себя достойно и проявлять солидарность с теми, кто ежедневно проливает кровь за нашу свободу и свободу всей Европы», — подчеркивают инициаторы награждения.

Соорганизатор инициативы, соучредитель Sestry Ежи Вуйцик объясняет: «Этот жест является выражением нашей активности в то время, когда политика слишком часто пытается разъединить людей ради краткосрочных выгод. С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину поляки массово отреагировали как свободные люди — без колебаний мы встали на сторону того, на кого напали, на сторону борющегося государства, на сторону украинского общества. И мы до сих пор твердо стоим на этой стороне: на стороне независимой Украины, независимой Польши и безопасной Европы, на стороне будущего и свободы. Вопреки тому, что нам часто пытаются навязать, мы глубоко верим, что свобода — в руках каждого из нас, так же, как и наше общее будущее. Этот „народный орден“ — доказательство того, что настоящая солидарность, порядочность и доверие — это прерогатива свободных граждан и принадлежат не какой-то власти, а нам самим».

Организаторы подчеркивают, что использование болезненных страниц истории в качестве инструмента текущей политической борьбы соответствует целям российской пропаганды и подрывает основы польской и европейской безопасности. Поэтому присуждение Гражданского ордена будущего они называют «подтверждением непоколебимой солидарности, партнерства и союза свободных народов».

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Акт о награждении орденом на данный момент подписали 21 670 человек. Среди подписавшихся — известные представители польской гражданского общества: легендарные деятели «Солидарности» и антикоммунистической оппозиции, художники, публицисты, авторитетные юристы, предприниматели и правозащитники.

Организаторы инициативы «Тепло из Польши для Киева» и учредители Гражданского ордена будущего:

Ежи Вуйцик — Media Liberation Fund, Sestry.eu; журналист, медиаменеджер, бывший издатель Gazeta Wyborcza.

Йоанна Мосей-Ситек — Media Liberation Fund, Sestry.eu; журналистка, бывшая исполнительный директор Gazeta Wyborcza.

Збигнев Янковский — The Diplomatic Platform.

Наталья Панченко — Stand With Ukraine Foundation, общественная деятельница.

Бартош Крамек — Фонд «Открытый диалог», предприниматель, общественный деятель.

Среди 21 670 подписавших Акт о награждении, в частности: Энн Эпплбом, Моника Андрушевская, Северин Блюмштайн, Ежи Боровчак, Богдан Борусевич, Збигнев Буяк, Петр Циковский, Петр Чабан, Войцех Чухновский, Магдалена Чиж, Павел Дембовский, Беата Джазга, Яцек Федорович, Станислав Гавловский, Агнешка Голланд, Витольд Горовский, Кристина Янда, Якуб Карновский, Йоланта Кава, Александра Клих, Войцех Костшева, Пшемыслав Крих, Генрика Кшивонос, Ярослав Курский, Марта Лемпарт, Линус Левандовский, Богдан Лис, Томаш Лис, Анна Махинская, Адам Михник, Томаш Мисяк, Марцин Мицельский, Янина Охойская, Йоланта Пеньковская, Мацей Писук, Моника Платек, Михал Пшедлацкий, Ришард Пуш, Анджей Роек, Войцех Садурский, Эугениуш Смоляр, Марцин Солтисак, Рафал Соник, Гражина Станишевская, Марцин Свенцицкий, Шимон Шиманкевич, Ружа Тун, Войцех Тохман, Томаш Улатовский, Адам Вайрак, Пшемыслав Вишневский, Мирослав Выжиковский, Кшиштоф Закшевский, Фридерик Цолль.