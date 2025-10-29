Grokipedia Илона Маска использует в статьях российскую пропаганду

Онлайн-энциклопедия Grokipedia — аналог Википедии от американского миллиардера Илона Маска, которая опирается в создании статей на искусственный интеллект Grok, использует российскую пропаганду.

Об этом сообщил Tatarigami, военный обозреватель и основатель Frontelligence Insight.

Он обратил внимание на то, что Grokipedia в статье о вторжении РФ в Украину использует сайт Кремля в качестве источника.

Статья о вторжении РФ в Украину в онлайн-энциклопедии Grokipedia / Фото: Tatarigami/Х

Tatarigami пишет, что главная проблема здесь заключается в том, что ИИ, в данном случае Grok, цитирует официальные заявления страны-агрессора, рассматривая их как надежные источники, не оценивая их достоверность.

«Если бы это была эпоха Второй мировой войны, он бы ссылался на немецкое „официальное заявление“ о „польском нападении“ в 1939 году», — говорит он.

В свою очередь блог о технологиях Gizmodo отметил, что Grokipedia создает впечатление сайта, на котором темы и лица, которые нравятся или поддерживаются Илоном Маском, подаются без критического контекста, тогда как те, кого он не поддерживает, освещаются с основным акцентом на критике.

28 октября Маск запустил новую онлайн-энциклопедию Grokipedia, которая должна стать альтернативой Википедии. Сейчас платформа доступна в версии 0.1.

Впрочем, уже в день запуска сайт не выдержал нагрузки и упал через несколько часов после старта.