В Турции частично заблокировали чатбот Маска Grok из-за оскорбительного контента в отношении Эрдогана

Суд в Турции частично заблокировал доступ к чатботу Grok из-за оскорбительного контента в отношении президента Реджепа Тайипа Эрдогана (Фото: REUTERS/Pilar Olivares)

В Турции суд заблокировал доступ к части контента чатбота Grok из-за того, что, по оценкам властей, он генерировал оскорбительные ответы о президенте страны Реджепе Тайипе Эрдогане и бывшем президенте Мустафе Кемале Ататюрке, когда боту задавали вопросы на турецком языке.

Об этом сообщает Reuters в среду, 9 июля.

В Главной прокуратуре Анкары заявили, что начали расследование. Власти ссылаются на нарушение законов, которые квалифицируют такие оскорбления как уголовное преступление, за которое предусмотрено лишение свободы до четырех лет.

В то же время ни платформа X, ни ее владелец Илон Маск не комментировали ситуацию.

Reuters пишет, что после решения суда Управление по вопросам информационно-коммуникационных технологий одобрило блокировку.

Однако впоследствии министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу заявил, что Турция еще не наложила полный запрет на доступ к Grok, но сделает это в случае необходимости. Он добавил, что турецкие власти также обсудят этот вопрос с X.

Как заявил эксперт по киберправу из Стамбульского университета Билги Яман Акдениз, турецкие власти определили примерно 50 сообщений Grok как основание для расследования.

Поэтому Турция стала первой страной, которая ввела цензуру против чатбота с искусственным интеллектом.

Ранее пользователи сообщали, что чатбот Grok опровергает российские нарративы о войне России против Украины и активно реагирует на пропагандистские сообщения в соцсети Х.

Grok — это чатбот с искусственным интеллектом, разработанный компанией xAI американского миллиардера Илона Маска.