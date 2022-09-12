Гроб с телом королевы Елизаветы II прибыл в Эдинбург. Кортеж встречали тысячи человек — фото

12 сентября, 01:05
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Катафалк с гробом королевы Елизаветы II прибыл в резиденцию Холирудхаус (Фото:Lisa Ferguson/Pool via REUTERS)

Катафалк с гробом королевы Елизаветы II прибыл в резиденцию Холирудхаус (Фото:Lisa Ferguson/Pool via REUTERS)

Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II прибыл из замка Балморал в Эдинбург в воскресенье, 11 сентября. Дорога в столицу Шотландии заняла шесть часов.

Об этом сообщает BBC.

Тысячи людей наблюдали за проезжающим по Королевской миле кортежем. Была полная тишина, прежде чем толпа начала аплодировать

https://www.youtube.com/watch?v=FjZlGWXV12w
Phil Wilkinson/Pool via REUTERS
Фото: Phil Wilkinson/Pool via REUTERS
Lisa Ferguson/Pool via REUTERS
Фото: Lisa Ferguson/Pool via REUTERS

Гроб с королевой на ночь поместили в тронный зал в резиденции Холирудхаус. Он завернут в шотландский королевский штандарт и увенчан венком из любимых цветов Елизаветы II.

Видео дня

Phil Wilkinson/Pool via REUTERS
Фото: Phil Wilkinson/Pool via REUTERS
Принцесса Анна (Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis/Pool)
Принцесса Анна / Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis/Pool

Затем гроб привезут в собор святого Эгидия, где оставят его на сутки. К торжественной процессии присоединятся король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла. Там люди смогут отдать дань Елизавете II.

REUTERS/Alkis Konstantinidis
Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
Aaron Chown/Pool via REUTERS
Фото: Aaron Chown/Pool via REUTERS

Затем гроб с телом королевы самолетом отправят в Лондон. Елизавету II, ушедшую из жизни в возрасте 96 лет, похоронят 19 сентября в Вестминстерском аббатстве. Этот день объявлен в Великобритании выходным.

10 сентября старшего сына покойной Чарльза официально провозгласили королем Великобритании. Он вошел на трон под именем Чарльз ІІІ. Королева Елизавета II, занимавшая британский престол 70 лет, скончалась в своей шотландской резиденции Балморал 8 сентября.

https://www.youtube.com/embed/a1qAA3ERBxU
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Елизавета II Великобритания Похороны Шотландия Гроб Королева Елизавета II Король Чарльз ІІІ

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