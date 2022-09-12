Гроб с телом королевы Елизаветы II прибыл в Эдинбург. Кортеж встречали тысячи человек — фото
Катафалк с гробом королевы Елизаветы II прибыл в резиденцию Холирудхаус (Фото:Lisa Ferguson/Pool via REUTERS)
Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II прибыл из замка Балморал в Эдинбург в воскресенье, 11 сентября. Дорога в столицу Шотландии заняла шесть часов.
Об этом сообщает BBC.
Тысячи людей наблюдали за проезжающим по Королевской миле кортежем. Была полная тишина, прежде чем толпа начала аплодировать
Гроб с королевой на ночь поместили в тронный зал в резиденции Холирудхаус. Он завернут в шотландский королевский штандарт и увенчан венком из любимых цветов Елизаветы II.
Затем гроб привезут в собор святого Эгидия, где оставят его на сутки. К торжественной процессии присоединятся король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла. Там люди смогут отдать дань Елизавете II.
Затем гроб с телом королевы самолетом отправят в Лондон. Елизавету II, ушедшую из жизни в возрасте 96 лет, похоронят 19 сентября в Вестминстерском аббатстве. Этот день объявлен в Великобритании выходным.
10 сентября старшего сына покойной Чарльза официально провозгласили королем Великобритании. Он вошел на трон под именем Чарльз ІІІ. Королева Елизавета II, занимавшая британский престол 70 лет, скончалась в своей шотландской резиденции Балморал 8 сентября.
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