Суд Швеции оштрафовал экоактивистку Грету Тунберг за неповиновение полиции 24 июля, 15:57 Тунберг после суда в Швеции, где ей назначили штраф (Фото:Andreas Hillergren/TT News Agency/via Reuters)

В Швеции суд назначил штраф экоактивистке Грете Тунберг за неповиновение полиции на митинге в прошлом месяце.

Как сообщает AFP, в обвинительном заключении говорится, что активистка «участвовала в демонстрации, нарушившей движение транспорта», и «отказалась подчиниться приказу полиции покинуть место проведения акции».

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«Верно, что я была в тот день в том месте, верно, что я получила приказ, которого не послушалась, но я отрицаю факт преступления», — сказала Тунберг на заседании суда.

Она заявила, что действовала по необходимости, ссылаясь на то, что необходимость вызвана «климатическим кризисом».

После непродолжительного судебного разбирательства суд признал ее виновной и приговорил к выплате штрафа в размере 1500 крон (144 доллара) и еще 1000 крон в шведский фонд помощи жертвам преступлений.

В июне участники акции, организованной экологической активистской группой Ta tillbaka framtiden пытались заблокировать въезд и выезд из порта Мальме в знак протеста против использования ископаемого топлива.

«Мы решили не быть сторонними наблюдателями и вместо этого физически остановить использование ископаемого топлива. Мы отвоевываем будущее», — написала тогда Тунберг.

В конце июня Тунберг прибыла в Киев, где встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и присоединилась к Международной рабочей группе по экологическим последствиям войны.

Она пообещала привлекать представителей экологических общественных организаций к диалогу, чтобы привлечь внимание к экологическим последствиям развязанной Россией войны.

15 июня Тунберг также присоединилась к украинцам, которые под представительством ООН в немецком Бонне провели акцию из-за совершенного россиянами теракта на Каховской плотине. В ответ на вопрос о работе ООН после ее подрыва российскими оккупантами экоактивистка рассмеялась.

