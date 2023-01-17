Грету Тунберг задержали во время протестов в Германии 17 января, 20:39 Грета Тунберг в районе немецкой деревни Лютцерат 17 января 2023 года (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг задержали в Германии во время протестов против сноса деревни Лютцерат и расширения карьера. Об этом сообщает агентство Reuters во вторник, 17 января.

Представитель регионального управления полиции сказал, что пока неясно, что будет с активисткой. Тунберг присоединилась к протестующим в Лютцерате на прошлой неделе. Они проводят кампанию против расширения карьера, принадлежащего энергетическому гиганту RWE.



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На прошлой неделе полиция прогнала часть активистов из зданий в деревне, но некоторые, в том числе Грета Тунберг, остались и устроили сидячую забастовку до вторника. Ее задержали в ходе протеста на открытом карьере Гарцвайлер 2, она и другие протестующие сидели у его края.

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Ранее Тунберг назвала расширение карьера «предательством нынешних и будущих поколений».

«Германия является одним из крупнейших загрязнителей в мире и должна быть привлечена к ответственности», — заявила она.

Как пишет CNN, по мнению климатических активистов, расширение карьера и дальнейшее сжигание угля увеличит выбросы, которые вызывают потепление планеты, и нарушит план Парижского климатического соглашения ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градусов. Бурый уголь считается самым загрязняющим видом угля.