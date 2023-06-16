Грета Тунберг рассмеялась на вопрос о работе ООН после подрыва Каховской ГЭС 16 июня, 01:00 Грета Тунберг смеется после вопроса об ООН (Фото:скриншот видео / DW українською / Facebook)

Шведская экоактивистка Грета Тунберг рассмеялась при вопросе о работе ООН после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Видео с ее комментарием опубликовала DW в Facebook.

Грета Тунберг присоединилась к митингу против российского экоцида в Украине, который проходил перед зданием ООН в немецком Бонне в среду, 14 июня.



«Все, что я могу сказать украинцам — мы поддерживаем вас, мы рядом, мы видим, что происходит… Мы не будем молча стоять в стороне. Будьте сильными, мы с вами солидарны», — сказала Тунберг.



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В ответ на просьбу оценить работу ООН активистка рассмеялась и сказала: «Не очень высоко».

В день подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в ООН праздновали «день русского языка». Организация также не стала признавать вину России в теракте, а президент Владимир Зеленский сказал, что Украина не получила помощь от ООН и Красного Креста.

Позже глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что встретился с представителями офиса ООН в Украине и те удвоили усилия по помощи пострадавшим от подтопления районам.

12 июня Кулеба уточнил, что ООН пока не поехала на захваченный российскими оккупантами левый берег Днепра в Херсонской области, потому что не получила «гарантии безопасности» от страны-террориста.

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но повреждения являются значительными.



Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.



В штабе ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС 15 июня сообщили, что подтоплены 37 населенных пунктов, из них 20 — на территории, подконтрольной Украине. Затопило более 1800 домов.



По данным Херсонской ОВА, по состоянию на 15 июня вода опустилась до уровня 1 м 92 см.

