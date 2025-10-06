В МИД Израиля заявили, что 171 активиста во главе с Гретой Тунберг депортировали в Грецию и Словакию

Кроме того, в МИД Израиля опубликовали фото Греты Тунберг и других активистов в аэропорту перед депортацией из страны (Фото: x.com/IsraelMFA/)

171 активиста, включая Грету Тунберг , ранее задержанных в море израильскими военными, были 6 октября депортированы из Израиля в Грецию и Словакию.

Об этом сообщили в МИД Израиля.

«Депортированные являются гражданами Греции, Италии, Франции, Ирландии, Швеции, Польши, Германии, Болгарии, Литвы, Австрии, Люксембурга, Финляндии, Дании, Словакии, Швейцарии, Норвегии, Великобритании, Сербии и США», — сказали дипломаты.

Кроме того, в МИД Израиля опубликовали фото Тунберг и других активистов в аэропорту перед депортацией из страны.

«Единственный инцидент с применением насилия произошел по вине провокатора из Сумуд (флотилия, на суднах которой плыла Тунберг и ее соратники — ред.), который укусил сотрудницу медицинской службы тюрьмы Кетсиот», — подытожили дипломаты.

Флотилия Сумуд с иностранными активистами возглавляемыми Гретой Тунберг, отправилась в сектор Газа 31 августа — по их утверждению, ради доставки гуманитарной помощи местным жителям.

В ночь на 2 октября израильские военные перехватили и остановили примерно 15 лодок флотилии, а активисты были задержаны.

По информации британской газеты The Guardian, большинство членов экипажа после ареста содержались в израильской тюрьме строгого режима в пустыне Негев.

Сама Тунберг утверждала в письме шведским чиновникам, с которым ознакомилась издание, что «подвергалась жестокому обращению в израильском заключении».

В ответ в посольстве Израиля в Швеции заявили, что эти обвинения являются «полной ложью». Израильские дипломаты уверяли, что Тунберг и другим задержанным предоставили доступ к воде, пище и туалетам. Кроме того, им не отказали в предоставлении адвоката и в доступе к медицинской помощи.

Причем ранее в этом году, в июне, Грета Тунберг вместе с другими 11 экозащитниками также пыталась добраться до Газы — они плыли на корабле Madleen. 9 июня Израиль взял под контроль лодку Madleen.

10 июня в МИД Израиля сообщили, что страна депортировала Тунберг и других активистов после их попытки прорваться к побережью сектора Газа. Тунберг была отправлена самолетом во Францию, а израильские власти называли ее миссию «пиар-акцией в поддержку ХАМАС».