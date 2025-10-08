«Похитили и пытали». Грета Тунберг заявила о пытках в израильской тюрьме после ареста на флотилии в Газу

Шведская активистка Грета Тунберг заявила о жестоком обращении в Израиле во время задержания (Фото: TT News Agency/Caisa Rasmussen via REUTERS)

Шведская активистка Грета Тунберг во вторник, 7 октября, заявила, что она и другие члены флотилии в Газу подверглись пыткам во время содержания в израильской тюрьме. Об этом 8 октября пишет Reuters .

Тунберг на пресс-конференции в Стокгольме заявляла, что их «похитили и пытали» израильские военные.

Активистка отказалась предоставлять детали, добавив лишь, что ей не давали чистую воду, а другим заключенным отказывали в жизненно необходимых медикаментах.

«Лично я не хочу рассказывать, через что мне пришлось пройти, потому что не хочу, чтобы заголовки писали: „Грету пытали“, — потому что дело здесь совсем не в этом», — отметила она, добавляя, что то, что пережили они, не идет ни в какое сравнение с тем, через что проходят люди в Газе.

Министерство иностранных дел Израиля пока не отреагировало на запрос Reuters о комментарии, хотя ранее неоднократно отрицало факты жестокого обращения с задержанными.

Представитель ведомства страны на прошлой неделе сообщил, что «всем задержанным предоставляли воду, еду и доступ к туалетам, они не были лишены права на юридическую помощь, и их права были полностью соблюдены».

Вместе с Тунберг были задержаны 478 человек, после чего их выслали из Израиля в Грецию и Словакию в понедельник, 6 октября.

Шведские активисты заявляли, что во время содержания Тунберг толкали и заставляли носить израильский флаг, но она не упоминала этого на пресс-конференции. Она и другие участники также жаловались, что шведское правительство недостаточно помогло им во время заключения.

Правительство Швеции 7 октября в заявлении сообщило, что неоднократно советовало воздерживаться от поездок в Газу, но все же оказывало консульскую поддержку активистам и подчеркивало Израилю важность надлежащего обращения с гражданами Швеции.

Ранее The Guardian писала, что в ночь на 2 октября израильские военные перехватили и остановили примерно 15 лодок флотилии Сумуд с иностранными активистами, в частности Гретой Тунберг, и помощью, направлявшихся в Газу.

Флотилия отправилась в сектор Газа 31 августа.

В июне Грета Тунберг вместе с другими 11 экозащитниками также пыталась добраться до Газы — они плыли на корабле Madleen. 9 июня Израиль взял под контроль лодку Madleen.

