«Похитили и пытали». Грета Тунберг заявила о пытках в израильской тюрьме после ареста на флотилии в Газу
Шведская активистка Грета Тунберг заявила о жестоком обращении в Израиле во время задержания (Фото: TT News Agency/Caisa Rasmussen via REUTERS)
Шведская активистка Грета Тунберг во вторник, 7 октября, заявила, что она и другие члены флотилии в Газу подверглись пыткам во время содержания в израильской тюрьме. Об этом 8 октября пишет Reuters.
Тунберг на пресс-конференции в Стокгольме заявляла, что их «похитили и пытали» израильские военные.
Активистка отказалась предоставлять детали, добавив лишь, что ей не давали чистую воду, а другим заключенным отказывали в жизненно необходимых медикаментах.
«Лично я не хочу рассказывать, через что мне пришлось пройти, потому что не хочу, чтобы заголовки писали: „Грету пытали“, — потому что дело здесь совсем не в этом», — отметила она, добавляя, что то, что пережили они, не идет ни в какое сравнение с тем, через что проходят люди в Газе.
Министерство иностранных дел Израиля пока не отреагировало на запрос Reuters о комментарии, хотя ранее неоднократно отрицало факты жестокого обращения с задержанными.
Представитель ведомства страны на прошлой неделе сообщил, что «всем задержанным предоставляли воду, еду и доступ к туалетам, они не были лишены права на юридическую помощь, и их права были полностью соблюдены».
Вместе с Тунберг были задержаны 478 человек, после чего их выслали из Израиля в Грецию и Словакию в понедельник, 6 октября.
Шведские активисты заявляли, что во время содержания Тунберг толкали и заставляли носить израильский флаг, но она не упоминала этого на пресс-конференции. Она и другие участники также жаловались, что шведское правительство недостаточно помогло им во время заключения.
Правительство Швеции 7 октября в заявлении сообщило, что неоднократно советовало воздерживаться от поездок в Газу, но все же оказывало консульскую поддержку активистам и подчеркивало Израилю важность надлежащего обращения с гражданами Швеции.
Ранее The Guardian писала, что в ночь на 2 октября израильские военные перехватили и остановили примерно 15 лодок флотилии Сумуд с иностранными активистами, в частности Гретой Тунберг, и помощью, направлявшихся в Газу.
Флотилия отправилась в сектор Газа 31 августа.
В июне Грета Тунберг вместе с другими 11 экозащитниками также пыталась добраться до Газы — они плыли на корабле Madleen. 9 июня Израиль взял под контроль лодку Madleen.
10 июня МИД Израиля сообщил, что страна депортировала Тунберг и других активистов после их попытки прорваться к побережью сектора Газа. Тунберг отправили самолетом во Францию. Израильская сторона назвала ее миссию «пиар-акцией в поддержку ХАМАС».