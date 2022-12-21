Греция закрыла свое небо для самолетов из Беларуси — СМИ
Флаг Греции (Фото:Dimhou / pixabay)
Греция решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов из Беларуси, сообщает Pentapostagma. Также Афины запретили рейсы в эту страну.
Как отмечает издание, такое решение связано с ростом опасений насчет возможного прямого участия Беларуси в войне России против Украины. Таким образом, сегодня власти страны утвердили соответствующую директиву о введении ряда ограничений.
«В соответствии с решением совета эксплуатируемым авиаперевозчиками Беларуси самолетам, запрещается посадка, взлет с территории Греции или пролет над ее территорией», — сказано в директиве.
При этом греческие авиаперевозчики должны не выполнять полеты в Минск и не залетать в воздушное пространство Беларуси.