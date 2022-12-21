Греция закрыла свое небо для самолетов из Беларуси — СМИ 21 декабря, 17:18 Флаг Греции (Фото:Dimhou / pixabay)

Греция решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов из Беларуси, сообщает Pentapostagma. Также Афины запретили рейсы в эту страну.

Как отмечает издание, такое решение связано с ростом опасений насчет возможного прямого участия Беларуси в войне России против Украины. Таким образом, сегодня власти страны утвердили соответствующую директиву о введении ряда ограничений.

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«В соответствии с решением совета эксплуатируемым авиаперевозчиками Беларуси самолетам, запрещается посадка, взлет с территории Греции или пролет над ее территорией», — сказано в директиве.

При этом греческие авиаперевозчики должны не выполнять полеты в Минск и не залетать в воздушное пространство Беларуси.