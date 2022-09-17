«Круговой обмен». Греция достигла договоренностей о передаче Украине 40 советских БМП-1 17 сентября, 01:26 Взамен БМП-1 Греция получит от Германии Marder (Фото:dtcdonetskua/Twitter)

Спустя почти четыре месяца Минобороны Греции все же договорилось с Германией о передаче ВСУ 40 советских БМП-1.

В Минобороны Германии отметили, что взамен Греция получит из ФРГ современные Marder.

«В соответствии с решением премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и канцлера Германии Олафа Шольца, министр национальной обороны Никоса Панайотопулоса и министр обороны Германии Кристин Ламбрехт с целью поддержки обороны Украины договорились о передаче из Греции в Украину 40 бронированных машин», — сообщили в Минобороны.

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В начале июня издание Bild со ссылкой на высокопоставленного представителя греческого Минобороны сообщило, что Украина сможет получить греческие БМП-1 по предложенной Берлином схеме через месяцы.

Ранее спикер греческого правительства подтверждал, что Греция передаст Украине около 100 единиц БМП-1, когда получит обещанные Берлином немецких боевые машины пехоты Marder.

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