«Круговой обмен». Греция достигла договоренностей о передаче Украине 40 советских БМП-1

17 сентября, 01:26
Поделиться:
Взамен БМП-1 Греция получит от Германии Marder (Фото:dtcdonetskua/Twitter)

Взамен БМП-1 Греция получит от Германии Marder (Фото:dtcdonetskua/Twitter)

Спустя почти четыре месяца Минобороны Греции все же договорилось с Германией о передаче ВСУ 40 советских БМП-1.

В Минобороны Германии отметили, что взамен Греция получит из ФРГ современные Marder.

«В соответствии с решением премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и канцлера Германии Олафа Шольца, министр национальной обороны Никоса Панайотопулоса и министр обороны Германии Кристин Ламбрехт с целью поддержки обороны Украины договорились о передаче из Греции в Украину 40 бронированных машин», — сообщили в Минобороны.

Видео дня

Читайте также:
Данилов показал послу США систему контроля за вооружением от стран-партнеров

В начале июня издание Bild со ссылкой на высокопоставленного представителя греческого Минобороны сообщило, что Украина сможет получить греческие БМП-1 по предложенной Берлином схеме через месяцы.

Ранее спикер греческого правительства подтверждал, что Греция передаст Украине около 100 единиц БМП-1, когда получит обещанные Берлином немецких боевые машины пехоты Marder.

https://www.youtube.com/watch?v=O4Pe82YN6II
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Германия Вооружение Греция Поставки оружия БМП Война в Украине БМП-1 Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X