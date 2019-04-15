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Гражданская оппозиция в Судане требует передать ей власть

15 апреля, 05:09
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Гражданская оппозиция в Судане требует передать ей власть - фото

REUTERS/Stringer

Уличные протесты гражданской оппозиции Судана в Хартуме

Лидеры протестного движения в Судане призвали новое военное руководство страны "немедленно и без предварительных условий" уступить власть переходному гражданскому правительству, сообщает DW.

"Переходное правительство и армейские формирования должны привлечь к ответственности аль-Башира и тех, кто возглавлял Национальную службу безопасности и разведки", - подчеркивается в заявлении Суданской ассоциации профессионалов, инициировавшей массовые выступления против свергнутого президента Омара аль-Башира.

САП намерена продолжать "сидячий протест до тех пор, пока не будут выполнены требования революции".

Напомним, что 11 апреля в официальном обращении к народу министр обороны Ахмед Авад Ибн Ауф объявил, что армия отстранила от власти президента Омара аль-Башира, и что он будет арестован и доставлен в безопасное место. Он также объявил, что на два года вводится переходный период, во время которого страной будет управлять военный совет, после чего должны состояться выборы.

Военные отправили в отставку правительство и арестовали около ста бывших и нынешних чиновников из окружения отстраненного президента.

Армия Судана заявила, что не собирается выдавать аль-Башира Международному уголовному суду, где ему предъявлены обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде за вооруженный разгон повстанцев в Дарфуре. Его намереваются судить в Судане.

Позже об уходе в отставку объявил один из организаторов смены власти в Судане министр обороны Ахмед Авад Ибн Ауф. А затем - глава разведки и службы безопасности Судана Салах Гош.

Теги:   Государственный переворот Судан

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