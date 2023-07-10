В Берлине россиянина подозревают в поджоге офиса российских пропагандистов 10 июля, 22:32 55-летний россиянин поместил взрывное устройство в подвале жилого дома, где проживали сотрудники российского пропагандистского агентства (Фото:RJA1988 / Pixabay)

Прокуратура Берлина выдвинула обвинения в Берлинский областной суд обвинения против 55-летнего гражданина России, которого обвиняют в попытке убийства и поджога здания, где размещались российские пропагандисты.

Об этом в понедельник, 10 июля, сообщила берлинская полиция.

По данным следствия, в конце апреля 2022 года 55-летний россиянин поместил взрывное устройство в подвале жилого дома, где проживали сотрудники российского пропагандистского агентства.

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По неизвестным причинам зажигательное устройство не сработало, и через несколько дней оно было обнаружено и обезврежено специалистами Государственного управления уголовного розыска.

Правоохранительные органы установили, что вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину мужчина разместил сообщение в социальных сетях относительно жилого дома, в котором позже, как подозревается, разместил взрывное устройство. Он написал, что именно «оттуда ведется война против нас всех».

До своего ареста 14 декабря 2022 года подозреваемый активно участвовал в проведении публичных акций протеста, направленных против российского диктатора Владимира Путина и его режима.

Обвиняемому также инкриминируют другие преступления. В частности, мошенничество при получении денежной помощи во время пандемии COVID-19 и манипулирование газо- и электролинией в арендованной им квартире.

Мужчина отрицает обвинения и утверждает, что стал жертвой интриг российских спецслужб. Немецкие правоохранители не раскрывают личность подозреваемого и не называют конкретное российское агентство, которое пытались поджечь.

В то же время по данным российской службы Радио Свобода, обвиняемым является основатель и бывший глава берлинской организации российской оппозиционной группы UnKremlin Дмитрий Баграш. По версии следствия, его подозревают в попытке поджога дома, где проживали сотрудники российского пропагандистского агентства Риа Новости.