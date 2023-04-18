Латвия объявила в международный розыск своего гражданина за бои против ВСУ

18 апреля, 17:08
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Флаг Латвии (Фото:rob-armbruster / pixabay)

Флаг Латвии (Фото:rob-armbruster / pixabay)

Правоохранители Латвии объявили в розыск своего гражданина Александра Малышева, участвовавшего в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на стороне боевиков «ЛНР».

Об этом говорится в заявлении Службы государственной безопасности Латвии, сообщает Delfi.

Уголовное дело возбуждено еще до полномасштабного российского вторжения в Украину, а именно 10 марта 2021 года. Правоохранители в ходе расследования установили, что Малышев, по крайней мере, с 2015 года находился в подконтрольной РФ территории Луганской области.

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«Малышев долгое время входил в состав так называемого 14 батальона территориальной защиты 2-го армейского корпуса Народной милиции „ЛНР“. Он принимал участие в боевых действиях и нападениях на ВСУ, тем самым выступая против территориальной целостности Украины», — говорится в материале.

Служба государственной безопасности Латвии летом прошлого года направила материалы уголовного дела в прокуратуру Рижского окружного суда, призывая возбудить уголовное преследование подозреваемого по статье Уголовного закона о противоправном участии в вооруженном конфликте. На данный момент Малышев объявлен в международный розыск.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Латвия Война России против Украины

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